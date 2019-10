Einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem hochmotivierten Team, obendrein ansprechende Vergütung und sogar eine Werkdienstwohnung - so steht es in der Stellenausschreibung von Larcher Touristik aus Markt Schwaben. Mit übertariflicher Vergütung, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie einem familiären Arbeitsklima will Omnibusverkehr Reisberger aus Frauenneuharting neue Mitarbeiter anlocken. Auch die Glonner Firma Ettenhuber sucht auf verschiedenen Portalen nach Fahrern für ihre Linien- und Reisebusse. Alle drei Unternehmen aus dem Landkreis sind Kooperationspartner des Münchner Verkehrsverbundes (MVV). Und alle drei haben das gleiche Problem: Sie finden kaum neue Busfahrer.

"Die Situation ist schon leicht dramatisch. Bei uns ist es kurz vor zwölf", sagt Herbert Larcher über die Personalsituation in seinem Unternehmen. Als Geschäftsführer von Larcher Touristik bedient er mehrere Buslinien in den Landkreisen Ebersberg und Erding, der MVV ist der größte Auftraggeber des Unternehmens. Um die Nachfrage des Verkehrsverbunds weiterhin zuverlässig stemmen zu können, geht die Firma auf dem Zahnfleisch. "Im Moment bräuchte ich eigentlich vier neue Arbeitskräfte. Aber die hab' ich nicht", sagt Larcher.

Damit ist der Unternehmer aus Markt Schwaben nicht allein. Auch bei den Firmen Reisberger und Ettenhuber klagt man über akuten Personalmangel. Beim Reisebusverkehr habe man eigentlich keine Probleme, für den Linienbetrieb seien neue Fahrer allerdings nur schwer zu finden, sagt Josef Ettenhuber, Geschäftsführer des gleichnamigen Busunternehmens mit etwa 250 Mitarbeitern aus Glonn.

Den Firmen selbst ist dabei kaum ein Vorwurf zu machen, denn der Markt an Busfahrern ist hierzulande quasi leergefegt. "Wir stecken sehr viel Geld in Recruiting. Dennoch bleibt der Erfolg aus", sagt etwa Herbert Larcher. Er selbst ist mit seiner Firma auf verschiedensten Jobbörsen vertreten, schaltet Anzeigen in Sozialen Netzwerken - und bekommt trotzdem kaum Rückmeldungen. Seit einiger Zeit arbeitet Larcher Touristik zudem mit einer polnischen Arbeitsagentur zusammen, um Fachkräfte aus dem Ausland nach Markt Schwaben zu locken. Dafür ist bei dem Unternehmen inzwischen sogar eine Deutschlehrerin fest angestellt, um mit den Fahrern die Sprache zu pauken.

Das gleiche Prinzip verfolgt man bei der Firma Ettenhuber. Auch hier gibt eine Lehrerin regelmäßig Deutschstunden für die neuen Mitarbeiter, die im Fall des Glonner Unternehmens vor allem aus Rumänien, Kroatien und Serbien kommen. Über Headhunter versucht man dort an neues Personal zu kommen. Das klappe laut Josef Ettenhuber zwar eigentlich ganz gut, "allerdings müssen wir dann hier die Leute teuer ausbilden".

Doch nicht nur die Deutschkurse und der Busführerschein kosten die Firmen Geld, auch für die Unterkünfte der neuen Mitarbeiter müssen die Busunternehmer meist selbst sorgen. "Das ist ja ein weiteres Problem in der Region: Wohnungen gibt es auch keine", sagt Ettenhuber. Bei der Glonner Firma wird man deshalb nun selbst aktiv. Auf dem alten Betriebsgelände im Ortsteil Schlacht sollen demnächst 48 Wohncontainer aufgestellt werden, in denen die Arbeitskräfte zumindest vorübergehend unterkommen können. Auch Herbert Larcher hat in Markt Schwaben betriebseigenen Wohnraum für seine Mitarbeiter geschaffen - ebenfalls mit dem Hintergrund durch diesen zusätzlichen Anreiz, Fahrer in den Landkreis Ebersberg zu locken.

Beim MVV ist man sich der schwierigen Situation bei den Busunternehmen bewusst. Mehr als 40 Kooperationspartner bedienen die Linien in den acht MVV-Landkreisen. Einen Überblick darüber, wie viele unbesetzte Stellen es insgesamt gibt, hat der Verkehrsverbund indes nicht. "Die Busunternehmen sind für die Mitarbeitergewinnung im Grunde selbst verantwortlich", heißt es auf Nachfrage. Dennoch unterstütze man die Firmen natürlich so gut es geht bei der Mitarbeitersuche, etwa durch Stellenausschreibungen auf der Homepage oder in der Kundenzeitschrift.

Allein helfen tut das auch nicht wirklich: "Wenn der Markt nichts hergibt, dann kann der MVV auch niemanden herzaubern", sagt Herbert Larcher. Die personellen Engpässe machen sich auch im Linienbetrieb immer wieder bemerkbar. Bisher habe es auch im MVV-Gebiet kurzfristige Fahrtausfälle wegen Mitarbeiterknappheit gegeben, teilt der Verkehrsverbund mit. Und was noch deutlich schlimmer ist: "Einige kurzfristig angedachte Leistungserweiterungen konnten nicht umgesetzt werden, da das erforderliche Personal fehlt."

Die Busbranche steckt also in einer Zwickmühle. Einerseits wird das Bestreben immer größer, den Individualverkehr zurückzudrängen, andererseits fehlen die nötigen Fahrer, um die Netze zu verdichten. "Unser größter Wachstumshemmer ist das Personalproblem", sagt Herbert Larcher, der selbst im Moment an keiner neuen Ausschreibung mehr teilnehmen kann. Dabei weiß auch er, dass das Geschäft eigentlich boomt wie nie zuvor, oder wie Larcher sagt: "Das Geld liegt auf der Straße, aber wir können es nicht aufheben."

Die Lokalausgaben der Süddeutschen Zeitung suchen im Oktober gemeinsam mit dem MVV den Busfahrer oder die Busfahrerin des Jahres. Teilnahmecoupons liegen in allen Regionalbussen aus. Ihren Favoriten oder ihre Favoritin können Fahrgäste aber auch per Mail vorschlagen: busfahrer-aktion@mvv-muenchen.de.