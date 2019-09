Will ein Lehrer oder eine Lehrerin die letzte Unterrichtsstunde überziehen, kommt oft aus der Klasse folgender Satz: "Wir müssen zum Bus." Da kann der Stoff noch so wichtig sein, der Bus ist ein schlagendes Argument, wenn der weg ist, ist er weg, und dann heißt es warten. Andererseits sind die Kinder, die auch morgens mit dem Bus fahren, meist gezwungenermaßen oft schon deutlich vor Unterrichtsbeginn in der Schule - im Gegensatz zu so manchem Ortsansässigen.

4725 Schülerinnen und Schüler kommen im Landkreis Ebersberg mit Bus und Bahn in die Schulen, sagt Herbert Schulze, der im Landratsamt für Bildungsthemen zuständig ist. 3974 davon nutzen zumindest teilweise die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs, also nicht nur spezielle Schulfahrten.

Es ist ein Montagmorgen am Aßlinger Rathaus, kurz nach sieben, das Wetter herbstlich windig und die Sonne beginnt gerade verstohlen aufzugehen. Die meisten Schulbusse im Landkreis fahren sogenannte freigestellte Schülerfahrten, erklärt Franziska Hartmann vom Münchener Verkehrsverbund, also Fahrten, die über den Landkreis organisiert sind, nicht öffentlich kommuniziert werden und nur für Schülerinnen und Schüler gedacht sind. Der Bus der Linie 444, der auch an diesem Morgen von Aßling bis Grafing-Bahnhof fährt, gehört zum öffentlichen Nahverkehr, wird aber zu bestimmten Uhrzeiten hauptsächlich von Schülern genutzt.

Für viele junge Leute im Landkreis beginnt der Schultag mit einer Busfahrt. Manche nutzen dabei einen reinen Schulbus, andere sind im Linienverkehr des MVV unterwegs.

In Aßling selbst bleibt der Bus noch moderat gefüllt, an den Haltestellen warten viele Kinder und Jugendliche, aber eben nicht nur auf diesen Bus, sondern auch auf andere. Dann geht es Richtung Steinkirchen, die Sonne geht über den Wiesen mit Bergblick auf. "Ich hab die Lateinhausi nicht mehr gemacht", kommt es von hinten, aber dem Tonfall nach scheint der Schüler darin kein Problem zu sehen, ein anderer wird die Hausaufgabe in Musik nicht vorweisen können.

Der Bus schnauft durch die kleinen Straßen, windet sich aus den Halteplätzen, bremst, um anderen Autos oder einem Traktor Platz zu machen. Einmal fallen dabei zwei Rucksäcke lautstark vorneüber von den Sitzen, auf denen sie abgestellt wurden. In Gersdorf steht das Bushäuschen zwischen Obstbäumen, in Tegernau hebt eine Frau ihren Kinderwagen in den Bus, lehnt dankend ab, als ein Mädchen ihr den Sitz mit Kinderwagenplatz anbietet.

Einige Haltestellen weiter sind dann alle Sitzplätze besetzt, wer jetzt zusteigt muss stehen - oder sich auf den Boden setzen, wie es ein etwa zwölfjähriger Junge in seiner morgendlichen Müdigkeit tut. Rucksäcke in grau, schwarz, petrol mit Pünktchen, rosa, an einem hängt ein pinker Fellbommel, an einem anderen eine Plüschmaus. Gemurmel erfüllt den Bus, Wörter fliegen von Gangseite zu Gangseite, irgendwo werden aus einem A5-Heft mit orangenem Einband Lateinvokabeln abgefragt. Respondere, properare, laborare - antworten, eilen, arbeiten. . . Wobei das mit dem Latein-Deutsch übersetzen noch nicht so recht klappen will, Deutsch-Latein hingegen schon, also die Aufforderung "frag deutsch!"

Am Straßenrand in Frauenneuharting hängt in gelb ein Banner der Verkehrswacht, das für ein bewussteres Fahren in Schulwegnähe sensibilisieren will, in den geöffneten Bustüren spiegeln sich der Morgenhimmel und die Köpfe der letzten Sitzreihen.

Neben den Vokabelwiederholern und den Ratschgrüppchen gibt es noch die Stilleren, die sich mit Kopfhörern im Ohr an die Fensterscheibe lehnen und zusehen, wie die Welt vorbeizieht. Lässt man den Blick noch weiter wandern, fallen außerdem zusammengesteckte Köpfe auf, die Blicke eifrig nach unten gerichtet: In der Mitte dieser Versammlungen befindet sich meist ein Smartphone, auf dem Autorennen gefahren oder Schlachten gewonnen werden, wer gerade nicht spielt, gibt immerhin mehr oder weniger hilfreiche Tipps ab. Ankunft in Grafing Stadt, der Bus leert sich, nebenan steht ein Schulbus der gleich nach Aßling fahren wird. Und mittags geht es dann zurück nach Hause - wieder mit dem Bus.

