2. Juni 2019, 21:51 Uhr SZ-Serie: Mein Ebersberg Eine Tasse Kaffee geht immer

Toni Ried freut sich, wenn er in der Stadt Bekannte trifft. Außerdem setzt er sich ein für die Pflege des Ortsbilds

Interview von Sabina Zollner

Der gebürtige Ebersberger Toni Ried war schon viel in der Welt unterwegs. Doch seine Heimat lässt ihn nicht los. Deshalb freut es ihn umso mehr, dass er als stellvertretender Landrat, Zweiter Bürgermeister und Kreisrat der Freien Wähler Ebersberg die Stadtpolitik mitgestalten kann. Was den Ort und seine Umgebung so besonders macht, erzählt er in einer weiteren Folge von "Mein Ebersberg".

Ihr Lieblingsplatz in Ebersberg?

Ich habe eigentlich zwei Lieblingsplätze. Gerne stehe ich oben am Waldmuseum und schaue auf die Landschaft herunter. Mein zweiter Lieblingsplatz ist meine Terrasse hinter meinem Haus. Da sitze ich gerne und genieße die Pflanzen.

Der typische Ebersberger in drei Worten?

Das ist schwierig. Der Ebersberger hat nämlich seine ganz eigene Wesensart. Ich würde ihn als aufgeschlossen, direkt und offen beschreiben. Den Bayern wird ja oft ihre abweisende Art vorgeworfen, das trifft auf den Ebersberger aber bestimmt nicht zu.

Was macht aus Ihnen einen typischen Ebersberger?

Ich glaube, dass ich ein typischer Ebersberger bin, weil ich meine Heimat liebe. Auch würde ich mich als aufgeschlossen bezeichnen. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, und zufällig einen Bekannten am Marktplatz oder am Rathaus treffe, dann bin ich immer für eine Tasse Kaffee zu haben. Dafür muss Zeit sein.

Was würden Sie gerne anders machen?

Ich glaube, Ebersberg braucht ein behutsameres Wachstum und eine sensiblere Pflege des Ortsbilds. Nicht alles sollte so zugepflastert werden und wir müssen darauf achten, dass Ebersberg lebenswert bleibt. Vor allem der Charme der Gebäude soll erhalten bleiben.

Wenn es möglich wäre: Mit welchem Ebersberger würden Sie gerne den Abend verbringen?

Da gibt es mehrere. Mit dem Sänger und Entertainer Günter Schulzke würde ich gerne mal einen Abend verbringen. Ich fände es spannend, mich mit ihm über seine Erlebnisse und Erfahrungen zu unterhalten. Ich glaube, dass er in seinem Leben schon viele interessante Menschen und Stars kennengelernt hat. Und wenn er noch leben würde, dann würde ich gerne mit Kurt Heuser einen Abend verbringen. Gerne würde ich mich mit ihm über seine Erfahrungen im kolonialen Afrika austauschen.

Welchem Event im Landkreis fiebern Sie das ganze Jahr entgegen?

Ich gehe gerne mit meiner Frau und Freunden auf das Volksfest. Da setzten wir uns dann am liebsten draußen hin, essen unser obligatorisches Hendl und unterhalten uns. Ich finde, egal was man macht, es kommt immer auf die Gesellschaft an.