Immer wieder dieser Advent - berühmt für "Last Christmas" und Plätzchenbacken, berüchtigt für "Stirb langsam" und Lichterkettenaufhängen. Wir haben für unsere Serie "Kein Advent ohne..." Menschen aus dem Kreis Ebersberg gefragt, welche Tradition, welches Lied oder welches Accessoire bei ihnen im Advent auf keinen Fall fehlen darf:

Für die Chefin des Jugendorchesters Grafing ist die Frage, ohne was es für sie in der Adventszeit nicht geht, ganz einfach zu beantworten: "Musik natürlich", sagt Hedwig Gruber . Alljährlich leitet sie ein Weihnachtskonzert, für das im Advent viel geprobt wird. Das Besondere an diesem Termin sei für sie das Wiedersehen aller Menschen, die zwar immer noch Mitglied im Orchester seien, inzwischen aber ganz woanders wohnten - unter anderem in Berlin oder Hamburg - und deshalb nicht zu allen Proben erscheinen könnten. Wie es aufgrund des Namens zwar zu erwarten wäre, besteht das Grafinger Jugendorchester nämlich nicht nur aus Jugendlichen, sondern aus Musikerinnen und Musikern aller Altersstufen, von Grundschülern bis Rentnern. Beim Weihnachtskonzert spielen dann alle Freunde mit, die Gruber seit Beginn ihrer Orchestertätigkeit am Grafinger Gymnasium 2001 kennengelernt hat. "Das ist jedes Mal ein großes Zusammentreffen. Alles ist sehr herzlich, das ist einfach schön", meint die Grafingerin mit einem Lächeln.

Neben der Musik "stehe ich auch auf bayerische Gebräuche wie den Adventskranz oder Christkindlmärkte". Ersteren bastelt sie jedes Jahr selber und dekoriert ihn mit kleinen Holzfiguren, die ihre Kinder nach einem Familienritual selbst gemacht haben. Das seien hauptsächlich Frühlingstiere wie Hasen oder Vögel. Tradition ist für Gruber auch der Grafinger Christkindlmarkt, bei dem es die 59-Jährige nicht lassen kann, mit ihrer Bläsergruppe aufzutreten. Auch am 24. Dezember selbst darf für die Leiterin des Grafinger Jugendorchesters die Musik nicht fehlen. Ihre Kinder sind zwar inzwischen erwachsen und aus dem Haus, zu Weihnachten kommt die Familie aber wieder "speziell und explizit" zusammen. Im Wohnzimmer geben ihre Kinder dann am heiligen Abend ein kleines Konzert mit Geige, Posaune und Klavier.

Weihnachtskonzert des "Grafinger Jugendorchesters" am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Ägidius.