Immer wieder dieser Advent - berühmt für "Last Christmas" und Plätzchenbacken, berüchtigt für "Stirb langsam" und Lichterkettenaufhängen. Wir haben für unsere Serie "Kein Advent ohne..." Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welche Tradition, welches Lied oder welches Accessoire bei ihnen in der Adventszeit auf keinen Fall fehlen darf:

Besonders besinnlich macht die Weihnachtszeit für Berthold Schäfer der Adventskranz. Seit geraumer Zeit bastelt er ihn zusammen mit seiner Frau jedes Jahr selber. Früher haben sie auch welche für die anderen Familienmitglieder zusammengestellt doch inzwischen ist der 86-Jährige froh, wenn er noch seinen eigenen Adventskranz machen kann: "Es ist viel Arbeit, alles zu besorgen und zu schmücken", sagt er.

Besonders wichtig am Kranz seien für ihn die vier Kerzen, die für die vier Adventssonntage stehen. Mit Bändern werden die Tannenzweige dekoriert, sonst hält der Leiter des Ortsarchivs Frauenneuharting sein Schmuckstück aber eher schlicht. Die Vorbereitung des Adventskranzes bedeute für ihn auch die Vorbereitung auf die Geburt Jesu Christi. Der Kranz sei für ihn ein Zeichen einer Welt "ohne Anfang und ohne Ende". Grün ist die Farbe der Hoffnung. Wichtig ist Schäfer, das Ganze besinnlich zu begehen. "Die Vorweihnachtszeit soll nicht nur eine Zeit sein, in der viel zu tun ist, sondern auch eine besinnliche Zeit, in der man mit Familie und Freunden zusammenkommt." Der Ortschronist verbindet damit auch den Gedanken an die Menschen, die es in der Zeit schwer haben, weil sie beispielsweise unter Armut leiden. Schäfer unterstützt deshalb die Benefizaktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks. Hier würden 100 Prozent der Spenden an die Notleidenden weitergegeben.