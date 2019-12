Immer wieder dieser Advent - berühmt für "Last Christmas" und Plätzchenbacken, berüchtigt für "Stirb langsam" und Lichterkettenaufhängen. Wir haben für unsere Serie "Kein Advent ohne..." Menschen aus dem Landkreis Ebersberg gefragt, welche Tradition, welches Lied oder welches Accessoire bei ihnen in der Adventszeit auf keinen Fall fehlen darf:

"Advent ist eine Zeit, in der man zusammenkommt, und damit auch eine friedliche Zeit", sagt Magdalena Wagner. Ein besonderes Event in der Weihnachtszeit stellt für die Egmatinger SPD-Gemeinderätin und oberbayerische Juso-Vorsitzende das Treffen am Christbaum in Neuorthofen dar. Sie wuchs selbst in dem Ort auf, viele ihrer alten Freunde wohnen dort aber nun nicht mehr. Die Veranstaltung am ersten und vierten Advent biete so eine Möglichkeit, alle wiederzusehen, die ihre Familien besuchen und ihre Zeit ansonsten in anderen Städten verbringen. Bei Kinderpunsch und Glühwein habe man dann die Chance, sich über alles auszutauschen. "Die Stimmung ist schon besonders, wenn alles geschmückt ist. Das schafft eine sehr heimelige und festliche Atmosphäre", sagt Wagner.

Die Aktion wird seit etwa fünf Jahren von der Neuorthofener Gemeinschaft organisiert. Auch sonst gibt es im Dezember "natürlich viele Weihnachtsfeiern von Institutionen und Organisationen", bei denen Wagner mit Bekannten zusammenkommt. Besonders wichtig ist ihr dabei das Weihnachtswichteln mit ihren Freundinnen. Auch an den Feiertagen selbst spielen Familie und Freundschaft für die 28-Jährige eine besondere Rolle. Am ersten Weihnachtsfeiertag ist immer der Spieletag, bei dem die ganze Familie zusammen sitzt und den ganzen Tag Brettspiele spielt. Und an Heiligabend wird immer noch mit der ganzen Familie darauf gewartet, dass das "Christkind klingelt". Auch die Zeit zwischen den Jahren bedeutet der Juso-Chefin viel, da es Wagner zufolge keine andere Zeit im Jahr gibt, bei der man in der Form ausspannen und nichts tun kann.