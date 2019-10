Im Juli 1969 flattert der Gemeinde Pliening ein Schreiben des Landratsamts ins Haus. Man möge doch bitte der bereits im Vorjahr ergangenen Aufforderung folgen und sich ein Gemeindewappen geben. 16 von 29 Gemeinden im Landkreis könnten sich nun bereits mit einem Wappen schmücken. Auch den übrigen solle es doch, "bei der reichen geschichtlichen Vergangenheit unserer Gemeinden" nicht schwer fallen, "entsprechende Symbole zu finden". In der Folge sei dann ein Entwurf der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns zur Genehmigung vorzulegen. Und natürlich würden eigene Vorstellungen der Gemeinde berücksichtigt werden. Soweit die schöne Theorie.

Nun haben es Pliening und seine Bewohner mit den hohen Herren in München oder auch jenen in der Kreisstadt nicht immer so gehabt. Bis in die heutige Zeit hinein kommt es vor, dass die vom "Draußerholz", also die von nördlich des Ebersberger Forsts - wie die vom Drinnerholz sie gelegentlich nennen -, nicht gern den Anordnungen von oben Folge leisten. Manchmal mögen sie auch gar nicht - und da kann es schon mal um Feinheiten in der ein oder anderen Formulierung gehen, etwa dann, wenn sich die 5000-Seelen-Gemeinde Pliening wieder mal vom Regionalen Planungsverband nicht ganz so gewürdigt sieht, wie sie es möchte.

Detailansicht öffnen Den Bären im Wappen und die beiden Petze am Rathausbrunnen verdankt Pliening dem Geschlecht der Nansheimer aus Landsham. (Foto: Alexandra Leuthner)

So jedenfalls hat es auch damals ein paar Jahre gedauert, bis der Gemeinderat überhaupt ernsthaft über das Ansinnen aus dem Landratsamt redete. Erst im Juli 1972 beschlossen die Räte, mit dem Staatsarchiv Verbindung aufzunehmen. Man könne, so schrieb der damalige Bürgermeister Hans Löbner recht großmütig, eventuell auch Insignien aus der Nachbargemeinde Gelting für das eigene Wappen verwenden, weil sie mit Teilen von Pliening eine Pfarrei bilde. Drei Jahre später sollte die heraldische Darstellung der Gemeinde Gelting von der Freiwilligkeit zur Notwendigkeit werden: Gelting, Pliening und Landsham waren im Zuge der Gebietsreform zu einer Gemeinde geworden. Die Wappendiskussion aber hatte bis dahin schon einiges an Papier und Nerven gekostet, waren doch Gemeinderat und Bürgermeister so gar nicht glücklich mit dem ersten Entwurf des bekannten Passauer Heraldikzeichners Max Reinhart gewesen.

Einen schreitenden Bären, Bezug nehmend auf das Familienwappen der Nansheimer, die als Namensgeber für Landsham gelten, und zwei Rohrkolben hatte der Entwurf gezeigt, der "dem Gemeinderat im ganzen sehr gut gefallen" habe, so schrieb es jedenfalls Bürgermeister Löbner. Was ihn und die Räte aber nicht davon abhielt, eigentlich alles an der Zeichnung zu kritisieren. Der Bär sei doch bitteschön stärker zu stilisieren und mit weniger "Haarzotteln" darzustellen, die geschweiften Blätter des Rohrkolbens dagegen erschienen doch zu weit weg vom Original, weil sie "in natura so ... und nicht so" vom Stängel abstehen, so der Wortlaut des Bürgermeisterbriefs. Je eine kleine Illustration für "so" und "so" vervollständigten das Schreiben. Im übrigen sei dem Gemeinderat nicht bekannt, "ob ein Wappentier den Fang aufsperren und Zähne und Zunge zeigen muss". So verlöre doch der Bär etwas von seinem typischen Profil und ähnele eher dem Kopf einer Löwin. Da also war noch lang keine Lösung in Sicht.

Detailansicht öffnen Das Wappen von Pliening. (Foto: oh)

Zwei Jahre später, als dann um ein gemeinsames Wappen für die zusammengelegten Dörfer gerungen wurde, fielen die Rohrkolben als Bezug zum historischen Moospliening bei den Gemeinderäten komplett durch. Der Bürgermeister griff sich erneut einen Briefbogen und schrieb an Wappenmaler Reinhart: "Die früheren Moose sind seit eineinhalb Menschenaltern trocken gelegt." Außerdem wirke hier der Ausdruck "Moos" leicht "diskriminierend und wird mit den Begriffen 'rückständig - grob' assoziiert".

Erst im Dezember 1975 schien die Lösung nahe. Der Wappenmaler und die Generaldirektion des Bayerischen Staatsarchivs waren zufrieden mit einem neuen Entwurf: Oben auf dem Wappenschild eine farbliche Reminiszenz an das Ortsadelsgeschlecht der Pucher von Gelting in Schwarz und Gold, unten der Bär als Erinnerung an die Nansheimer von Landsham, deren Geschichte bis ins Jahr 822 zurückreicht. Ein Mann mit dem Namen "Nando" taucht erstmals in einer Urkunde aus jenem Jahr auf, in der 56 Männer aus der näheren Umgebung sich um den Bischof Hitto versammelten und einen Entscheid um strittige Flurgrenzen zu bezeugen hatten. 1017 wurde Nandesheim als Heim des Nando erstmals urkundlich als Ortsname fassbar. Und Ulrich Nansheimer, Namensgeber einer Straße in Landsham und zu Hause auf dem ehemaligen Sedelhof (Sellmair) an der Kirchheimer Straße, leitete von 1364 bis 1386 das Hochgericht der Stadt München und war einer der höchsten Beamten. Er drückte den Bären damals als Siegel ins Wachs seiner Gerichtsschreiben.

Detailansicht öffnen Die Farben Gold und Schwarz im oberen Teil des Wappens gehen auf die Pucher von Gelting zurück. Deren alte Burg wurde im 15. Jahrhundert zerstört und später durch ein Jagdschloss ersetzt, das aber heute ebenfalls nicht mehr existiert. (Foto: Privat)

Zusammen getragen hat all das und vieles mehr Ortschronist Willi Kneißl, selbst in Gelting zu Hause. In seiner Festschrift zur 1200-Jahr-Feier des Orts 2013 widmete er sechs Seiten dem Ritter Ulrich der Pucher von Gelting. Im 14. Jahrhundert stand die Grafschaft Gelting unter der Ägide der Familie Pucher. Die Geltinger Burg, auf der die adlige Familie residierte, bis Ludwig der Bärtige das Anwesen östlich der heutigen Sommerhausstraße kaufte, ist bis heute nicht vergessen. 1421 wurde sie durch Feuer zerstört und erst einige Jahrhunderte später ließen Kurfürst Ferdinand Maria und seine italienische Gemahlin Henriette Adelheid von Savoyen an gleicher Stelle ein Jagd- und Sommerhaus errichten - die heutige Sommerhausstraße zeugt davon. Heute stehen dort Wohnhäuser, Wiesen und Äcker schließen daran an.

Die Plieninger Ortsvertreter aber konnten sich auch mit diesem Vorschlag nicht ganz anfreunden - und beschlossen, den Zeichenstift selbst in die Hand zu nehmen, beziehungsweise ihn einem der Ihren, "einem etwas begabteren Gemeinderat", wie Bürgermeister Löbner es fomulierte, für neue Entwürfe in die Hand zu geben. Heinrich Müller ist jener Gemeinderat, den die Kollegen um einen Entwurf baten. Er saß damals für die SPD im Gremium "Für mich war das nett", sagt Müller heute. Es sei wohl das Wissen um seine Ausbildung als Chemigraf gewesen, das seine Ratskollegen bewogen habe, ihn um Hilfe zu bitten. Der Fachberuf aus dem grafischen Gewerbe ist mittlerweile ausgestorben und wurde weitgehend vom Beruf des Mediengestalters abgelöst. Müller aber hat auch später weiter gezeichnet, war lange Mitglied der Künstlergenossenschaft München, hat viele Ausstellungen bestritten und es damit bis ins Haus der Kunst geschafft. An jene Debatte um das Wappen könne er sich heute kaum mehr erinnern, erzählt er, aber an nächtelange Diskussionen in jener interessanten Zeit, daran schon.

Detailansicht öffnen An Stelle des Jagdschlosses, im Bild etwas nördlich der Kirche, stehen mittlerweile Wohnhäuser. (Foto: Gemeinde Pliening)

Wer heute die etwas dröge amtliche Wappenbeschreibung, zu finden auf der Internethomepage des Hauses der Bayerischen Geschichte, liest, kann von all dem Plieninger Herzblut hinter seiner Entstehung nichts ahnen: "Geteilt; oben wieder geteilt und oben gespalten von Schwarz und Gold, unten in Blau drei, eins zu zwei gestellte, goldene Kronen; unten in Silber ein schreitender schwarzer Bär." Der mächtige Bär, und damit das Symbol für den Ortsteil Landsham, fällt dem Betrachter des Wappens als erstes ins Auge. Eine etwas verspielte Version des Tiers wurde in ein sympathisches Standbild gegossen, so dass sie auf ewig mit einem Artgenossen im Wasser des Plieninger Rathausbrunnes spielt. Auch auf den gläsernen Wänden der Bushaltestellen im Gemeindegebiet und natürlich auf den Einsatzfahrzeugen sämtlicher drei Ortsfeuerwehren findet sich der Bär wieder. Die Farben Gold und Schwarz für die Geltinger Pucher blieben, wenn auch etwas modifiziert, im Wappen ebenfalls erhalten.

So mag es für die überzeugten Plieninger ein wenig traurig sein, dass ausgerechnet der namensgebende Ortsteil der Gemeinde allen Bemühungen aus den Siebzigerjahren zum Trotz keinen sprechenderen Eingang ins Wappen gefunden hat, als die drei Kronen auf blauem Grund. Dabei hätte es, so hatte Bürgermeister Löbner 1975 geschrieben, in Pliening "schöne Funde mit eigenartigen Ornamenten" aus der frühbajuwarischen Zeit gegeben - weitaus schmückender wohl als die ungeliebten Rohrkolben.

Detailansicht öffnen Ortschronist Willi Kneißl (links), hier 2013 mit Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei der Verleihung der Bezirksmedaille, weiß auch zur Geschichte des Plieninger Wappens einiges Wissenswerte zu berichten. (Foto: Privat)

Doch die starke Stellung der katholischen Kirche zeitigt bis heute ihre Folgen: Alle nachweisbaren Höfe in Pliening, Gelting und Landsham waren bis zur Säkularisation im 19. Jahrhundert Teil einer kirchlichen Grundherrschaft, darunter das Kloster Benediktbeuern. Die drei Kronen verweisen also auf die kirchlichen Besitzrechte im Ort und sind dem Wappen des Klosters Benediktbeuern entnommen.