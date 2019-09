Manchmal fehlt nur ein kleiner Denkanstoß, um das eigentlich Offensichtliche zu sehen, wie etwa die Verbindung zwischen dem Ortsnamen Bruck und dem Wappen der gleichnamigen Gemeinde. Auf diesem ist im oberen Teil eine stilisierte Brücke zu erkennen, unten ein Streifen mit drei goldenen Kugeln. Die Bedeutung der Brücke ist noch relativ leicht zu erschließen - wer Bayrisch spricht, schafft es vielleicht selbst - denn "Bruck ist eine bayerische Form des Wortes Brücke", erklärt Heimatpfleger Hans Huber. Er steht an einer kleinen Brücke am östlichen Ortsrand von Bruck, die über die Moosach führt, einen kleinen Fluss, der etwa vier Kilometer entfernt in einem Waldstück entspringt. Das offizielle Gemeindezeichen weist also als sogenanntes "sprechendes Wappen" auf den Ursprung des Gemeindenamens hin.

Doch gerade dieser macht stutzig. Denn, dass so ein unscheinbares Bauwerk einem Ort und später einer ganzen Gemeinde den Namen verleiht, erscheint aus heutiger Sicht nur schwer nachvollziehbar. Andere Städte mit der Wortwurzel Bruck im Namen, wie Innsbruck oder Fürstenfeldbruck, können zumindest Flüsse vorweisen, die ohne Hilfsmittel ein ernst zunehmendes Hindernis darstellen. Für die Moosach dagegen, so scheint es zumindest, reichen auch schon ein paar Gummistiefel. Doch das war nicht immer so.

"Anfang des 20. Jahrhunderts war hinter der Brücke noch Moorgebiet", erklärt Huber. Und der sumpfige Weg zum hinter dem Moos liegenden Nachbarort sei oft nicht passierbar gewesen. Dadurch war die heutige Gemeinde Bruck in zwei Teile geteilt. Im Westen Bruck und das Schloss Wildenholzen, im Osten das auf einer Anhöhe gelegene Alxing. Die Bewohner der beiden Orte schauten sich gegenseitig auf den Kirchturm, hatten aber oft über längere Zeit nur wenig Kontakt zueinander, was ganz nach dem Motto "Beim Nachbarn scheint das Gras immer grüner" zu Neid und Konkurrenzdenken führte.

Wohl auch wegen dieser historischen Rivalität entschieden sich die Gemeinderäte bei der Einführung des Wappens 1953, die Brücke in den Mittelpunkt zu rücken, um die beiden Nachbarorte symbolisch näher zusammenzuführen, vermutet Huber. Und das scheint mittlerweile auch geglückt zu sein, denn von der Rivalität sei heute nichts mehr zu spüren, versichert er. Dabei half sicher auch das Wegfallen der physischen Barriere. Das Brucker Moos wurde nämlich in den 1920er Jahren größtenteils trockengelegt, woran heute noch eine Gedenktafel an der Brücke erinnert.

Soweit die nicht ganz so banale Geschichte hinter dem oberen Teil des Gemeindewappens, doch was bedeutet der Balken mit den mysteriösen goldenen Kugeln im unteren Teil? Auch hier gibt es zunächst eine einfache Erklärung: Es handelt sich um einen Auszug aus dem Wappen der Pienzenauer, einer Adelsfamilie, die von 1381 bis 1800 ihren Sitz in der zur Gemeinde gehörenden Ortschaft Wildenholzen hatte und dort Hofmarksrechte ausübte. Das vollständige Wappen ist heute noch im Kirchenfenster der ehemaligen Schlosskapelle in Wildenholzen zu sehen. Sie ist das einzige Überbleibsel des ehemaligen Familiensitzes.

Das Wappen erinnert also an die über einen langen Zeitraum mächtigsten Grundherren in der Region, was bei Gemeindewappen nicht unüblich ist. Einzigartig und fast bis in die heutige Zeit hineinreichend sind aber die Lebensgeschichte und die Hinterlassenschaften von zwei Ausreißern in der Familie, dem Ehepaar Georg und Afra, das Mitte des 16. Jahrhunderts auf dem Schloss Wildenholzen lebte. Ungewöhnlich war deren Verhältnis schon deshalb, weil Afra keine Adlige war, sondern zunächst Georgs Haushälterin. Die beiden lebten schon vor der Eheschließung mehrere Jahre zusammen "in wilder Ehe", wie es Heimatforscher Huber nennt. Das sei damals aber gar nicht so selten vorgekommen. Wirklich ungewöhnlich war es ihm zufolge hingegen, so ein Verhältnis später durch eine Eheschließung zu legalisieren. Isoliert vom Rest der Familie und dem altbayerischen Adel, schlossen sich die beiden der Reformationsbewegung an und konvertierten auch ihre Pfarrgemeinde zum evangelischen Glauben. Da ihre Ehe, soweit sich das nachvollziehen lässt, glücklich aber kinderlos verlief, beschloss das außergewöhnliche Paar, zum Lebensende sein gesamtes Vermögen in eine Stiftung für evangelische Theologiestudenten zu überführen. Für den Fall, dass sich einmal keine evangelischen Studenten mehr in der Region befinden, sollten aber auch angehende katholische Theologen gefördert werden.

So unterstützte die Stiftung dann fast 400 Jahre lang bedürftige Studenten beider Konfessionen, bis das Vermögen durch Kriegsschulden nach dem Ersten Weltkrieg fast vollständig aufgezehrt wurde. Eine detaillierte Abhandlung über die Pienzenauer in Wildenholzen sowie Georg und Afras Testament findet sich in Hans Hubers Heft "Das Adelsgeschlecht der Pienzenauer auf Wildenholzen und die Schlosskapelle St. Andreas."