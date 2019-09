Aßling ist die erste Siedlung im Landkreis, die in einer schriftlichen Quelle erwähnt wird, das war im 8. Jahrhundert. Die Ursprünge des Gemeindewappens sind nicht ganz so alt - aber durchaus mysteriös

"Aßling ist das Filetstück des Landkreises", sagt Thomas Warg, Historiker und Heimatforscher aus Ebersberg. Aßling hat etwa 4500 Einwohner, eine Kirche, eine alte Dorflinde und ein Rathaus, daneben steht der Maibaum. Warum soll ausgerechnet Aßling so bedeutend für den Landkreis sein?

Warg kann zu fast jedem Wappen eine Geschichte erzählen. In Ebersberg und Grafing gibt er Stadtführungen. Der 60-Jährige steht auf dem Friedhof neben der Kirche in Holzen bei Aßling. Denn hier hat laut Warg die Geschichte Aßlings begonnen. Das Friedhofstor quietscht, als er es öffnet. Auf dem Boden liegen einige Zwetschgen, die ihren Duft verströmen. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, Kühe liegen auf einer Wiese. Warg schaut in die Ferne auf die Aßlinger Filzen. Er holt kurz Luft.

Detailansicht öffnen Rund um die Kirche St. Laurentius in Holzen entstand vor mehr als 1200 Jahren die erste Ansiedlung im heutigen Gemeindegebiet von Aßling. Der Name leitet sich von Ott(o) dem Aeslinger her, von dem auch eine Urkunde aus dem Jahr 1327 überliefert ist. Das dort verwendete Siegel wurde vom Adelsgeschlecht der Hauzenberger als Wappen übernommen, wie auf der Gedenktafel an der Kirche St. Georg (rechts oben). (Foto: Fotos: Peter Hinz-Rosin)

"Um das zu verstehen, müssen wir soweit in der Geschichte zurückgehen, wie es nur geht", sagt Warg. Da sei hier dichter Wald gewesen, ein Urwald aus Buchen und Eichen, "undurchdringbar". In der Bronzezeit sei das Gebiet des heutigen Aßling noch unbesiedelt gewesen, regelrecht menschenleer. "Bis eine Sippe hier durchzog und es so schön fand, dass sie dableiben wollte." Warg zieht einmal an seiner Zigarette. Er hat eine klare, ruhige Stimme, man merkt, dass er früher beim Rundfunk war.

Detailansicht öffnen

Es ist kein Wunder, dass sie sich genau diesen Platz hier ausgesucht haben", sagt Warg. "Hier gibt es Wasser, guten Boden und einen Hügel, von dem aus man sich gegen Feinde verteidigen konnte." Mit "hier" meint er die Holzener Kirche. "Dort hat die aufgeschriebene Geschichte des Landkreises begonnen."

Die Kirche in Holzen war eine Schenkung an den Dom der heiligen Maria in Freising, wie es sie damals oft gab. "Ein Edelmann namens Poapo übereignete 765 all seine Güter. Er ist der erste urkundlich belegte Name in unserer Gegend", erklärt Warg. Er erzählt von heidnischen Orten, Missionaren und Adeligen. Von Grafen, Herrenhöfen und den Karolingern. Von jedem kennt er den Namen, kramt lateinische Texte hervor und zeigt darin alte urkundliche Erwähnungen. In seinem Kopf sind Hunderte Bücher gespeichert. Wie er sich das alles merken kann? "Mich interessiert die Geschichte einfach."

Detailansicht öffnen Der Name der Gemeinde leitet sich von Ott(o) dem Aeslinger her, von dem eine Urkunde von 1327 überliefert ist. (Foto: Bayerisches Hauptstaatsarchiv)

"In der Zeit, als es noch keine Wappen gab, hat hier die Musik gespielt." Denn hier entstand die erste Kirche des Landkreises. Drei silberne Blumen prangen auf dem Aßlinger Wappen. In der Mitte ein sechsspeichiges silbernes Rad. Es ist ein häufiges Wappenbild. "Ich vermute, dass es ein Mühlrad ist, denn entlang der Attel gab es früher einige davon", erklärt Warg. Aber das könne man nicht genau belegen. Man vermute auch eine Verwandtschaft zum Kloster Attel. Auch dort könne man das Rad auf einem Wappen finden.

Detailansicht öffnen Das dort verwendete Siegel wurde vom Adelsgeschlecht der Hauzenberger als Wappen übernommen, wie auf der Gedenktafel an der Kirche St. Georg. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Das Wappen wurde erst 1950 von der bayerischen Staatsregierung verliehen. "Davor waren Gemeindewappen unüblich", sagt Hans Binsteiner, Vorsitzender des Heimatvereins in Aßling. "Ich nehme an, dass die Regierung an die Gemeinden herangetreten ist."

Häufig seien Gemeindewappen den Wappen der Grundherren nachempfunden, weiß Warg. Aßling sei nach ihrem Grundherren Assilo benannt. Von ihm gebe es aber kein Wappen. Sicher sei nur: Als Vorbild diente ein Wachssiegel von Otto dem Aeslinger, das man auf einer Übereignungsurkunde aus dem Jahre 1327 im Kloster Rott im Landkreis Rosenheim findet. "Das Kloster wurde allerdings im Rahmen der Säkularisierung im Jahre 1803 aufgelöst", sagt Binsteiner. In den übrig gebliebenen Westtrakt der Anlage zog eine Brauerei ein. 1937 vernichtete ein Brand das Gebäude. Es wurde 1988 erneuert. Die Abteikirche blieb allerdings erhalten und diente seitdem als Pfarrkirche.

Warg macht sich auf den Weg nach Aßling. Kurz hält er an, um auf den Büchsenberg zu schauen. Sein Ziel: die Kirche Aßlings, denn dort könne man mehr über die Blumen im Wappen erfahren. Man finde sie auch auf dem Familienwappen des Ortsadels der Hauzenberger. Sie haben sich vom Wappen Ott des Aeslingers inspirieren lassen. Noch heute findet man das Wappen der Hauzenberger auf einer alten Grabplatte an der Wand der Aßlinger Kirche. Warg läuft ein paar Mal um die Kirche herum, bis er die Steinplatte findet.

"Das Wappen ist für unsere Gegend sehr untypisch", sagt Binsteiner. "Ich kann mir vorstellen, dass ein damaliger Heimatforscher dann auf diese Urkunde gestoßen ist und sie als Gemeindewappen vorgeschlagen hat", sagt Binsteiner. "Das kann ich aber nur vermuten."

Auch die Aßlinger scheinen sich mit ihrem Wappen nicht besonders identifizieren zu können. Nicht einmal über dem Rathaus findet man eines. Laut Binsteiner haben früher einige versucht, Näheres zum Wappen rauszufinden, "auch der ehemalige Bürgermeister Hans Leibmeier, der zahlreiche heimatgeschichtliche Bücher verfasst hat, hat das probiert. Allerdings weiß ich nicht, wie intensiv er geforscht hat", sagt Binsteiner.

Warg läuft ratlos durch Aßling. Selbst er, der sich so gut im Landkreis auskennt, weiß nicht, wo er das Wappen finden könnte. Er steht neben dem Rathaus und schaut sich um. Nach kurzer Zeit fällt ihm das Rad mit den drei silbernen Blumen dann doch ins Auge: Am Stamm unten auf dem Maibaum kann man erkennen, also in bester Lage, wie es sich für ein Filetstück gehört.