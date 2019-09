Der Wappenfalke von Markt Schwaben ist über die Jahrhunderte gewachsen, und zwar zwischen Kragen und Kopf. Man könnte auch sagen, er hat einen ziemlichen Hals bekommen. Fast, als gebe es zwischen ihm und seiner Gemeinde eine Unstimmigkeit. Dabei ist das Verhältnis sonst innig, Markt Schwabens Falke findet sich zum Beispiel in den Namen eines örtlichen Fußballvereins und einer Anzeigenzeitung. Tatsächlich aber gibt es in der Geschichte des Orts und seines mehr als 600 Jahre alten Wappenvogels eine große Unstimmigkeit. Nur dass sie nichts mit der Länge seines Halses zu tun.

Detailansicht öffnen (Foto: Heimatmuseum Markt Schwaben)

Die Frage, die bis heute nicht restlos geklärt ist: Wo hat das Markt Schwabener Wappen seinen Ursprung? Eine Theorie besagt, dass es seine Herkunft im Nachbarlandkreis Rosenheim hat, und zwar im dortigen Falkenstein bei Flintsbach am Inn. Die Gegentheorie: Das Wappen stammt aus dem Heimatlandkreis Ebersberg, genauer aus dem 20 Kilometer südlich von Markt Schwaben gelegenen Falkenberg bei Moosach. Bekannt ist dieser Ort den meisten, weil dort einer der letzten traditionellen Biergärten im Landkreis steht. Aber auch sonst hat er historischen Wert.

Detailansicht öffnen Das Siegel des Grafen von Falkenstein. (Foto: Otmar Langwadt/oh)

Im Mittelalter war der Falke das Tier der Jagd, ein Symbol für Übersicht und Scharfsinn, Werte, die man sich auch im 21. Jahrhundert gerne auf die Fahnen schreibt. Dass ihr Wappen uralt sein muss, bezweifelt im scharfsinnigen Markt Schwaben also niemand. Lange war jedoch unklar, welcher Überlieferungen man nun mehr glauben kann - bis vor zweieinhalb Jahren neue Erkenntnisse ans Licht kamen.

Stammt das Falkensymbol also aus dem Landkreis Ebersberg? Oder haben sich die Markt Schwabener vor 750 Jahren in Rosenheim bedient, 70 Kilometer weiter südlich? Der Markt Schwabener Hobbyhistoriker Otmar Langwadt hat Licht ins Dunkel gebracht. Nach jahrelangem Herumwühlen kam er im Februar 2017 zu einem eindeutigen Ergebnis: Der "weiße Falke auf schwarzem Dreiberg mit aufgehenden Flügeln auf einem roten Felde" stammt aus dem Heimatlandkreis der Markt Schwabener, aus Falkenberg bei Moosach. Seinen Erkenntnissen nach "spricht alles dafür".

Detailansicht öffnen Das Schwabener Siegel von 1444. (Foto: Otmar Langwadt/oh)

Mittlerweile hat Langwadt seine Recherchen in einem Aufsatz für den Historischen Verein festgehalten und veröffentlicht. Titel: "Das Wappen von Markt Schwaben und seine Herkunft". Der Weg dorthin war aber nicht ganz einfach. Aus wagen Aufzeichnungen mehrerer früher Historiker geht etwa hervor, dass Markt Schwabens Wappen nicht aus Falkenberg, sondern aus Falkenstein stammt. "Es erinnert schon stark an das Falkensteiner Wappen", so Langwadt. Dort ist ein gelber Vogel auf blauem Grund zu sehen, ähnlich geformt wie der Falke der Marktgemeinde. Viele Orte, etwa Neuburg bei Vagen (Rosenheim) oder Hartmannsberg bei Bad Endorf (Chiemgau) hätten ihr Wappen an das Falkensteiner angelehnt.

Und in Markt Schwaben? "Dagegen spricht, dass der Falke im Falkensteiner Wappen die Flügel angelegt hat", so Langwadt; also nicht ausgebreitet wie der Markt Schwabener. Gegen Falkenstein sprächen zudem die territorialen Verhältnisse: Stephan III., der damalige Herzog von Bayern, hätte sich an dem Wappen gar nicht bedienen dürfen. "Es lag nicht in seinem Einzugsbereich", so Langwadt.

Der Wappenbrief von 1409 dürfte also korrekt sein, danach ist Markt Schwabens Wappen nicht aus dem Landkreis Rosenheim, sondern in Falkenberg bei Moosach entstanden, bei den dortigen Ministerialen. Langwadt hat neun Versionen des Markt Schwabener Wappens gefunden - die erste stammt von 1665, die letzte ist seit 1980 aktuell. Der Vergleich zeigt: Über die Jahre veränderte sich der Falke, "er hat einen Entenhals bekommen", so Langwadt. Dafür ist nun klar: Sehr wahrscheinlich ist er im Landkreis Ebersberg ein Einheimischer.