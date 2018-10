19. Oktober 2018, 22:00 Uhr SZ-Adventskalender Mia san Mix

"Grafinger Jugendorchester" gibt bayerisch-afrikanisches Konzert

Von Korbinian Eisenberger, Grafing/Ebersberg

Am Ende wurde der nicht für möglich gehaltene Auftritt auf dem Nelson-Mandela-Square in Johannesburg doch Realität. Nach dem Konzert des Grafinger Jugendorchesters am 1. September 2018 wurde der berühmte Platz für Musikgruppen geöffnet. Nun sollen auch einheimische Bands auf dem heiligen Platz mit der Mandela-Bronze-Skulptur spielen. Es müssen ja nicht immer Pauken und Trompeten sein.

Es war eine Reise mit Nachklang - nicht nur weil die Musiker vom Grafinger Jugendorchester nachdrücklich etwas bewirkt haben in Johannesburg. Der Nachklang wird nun auch in der Heimat zu hören sein: Am Donnerstag, 16. November, gibt das Jugendorchester eine besondere Premiere. Erstmals werden sie ihre Eindrücke aus Südafrika auf einer bayerischen Bühne musikalisch umsetzen. Zugunsten des "Adventskalenders für gute Werke der Süddeutschen Zeitung" geben die Grafinger im Alten Speicher in Ebersberg ein Benefizkonzert. Zentrales Thema des Abends ist, wie Musik Menschen verbindet, die sonst 11 000 Kilometer auseinander leben. Der Titel des Konzerts ist eine bewusste Abwandlung von "Mia san Mia" zum öffnenden "Mia san Mix".

Für das Konzert reichern die Grafinger ihr Repertoire mit Stücken an, die sie in Südafrika mit auf den Weg bekommen haben - etwa durch einen gemeinsamen Auftritt mit dem Johannesburg Youth Orchestra, bei dem 100 Musiker aus Südafrika und Oberbayern auf einer Bühne standen. Zwischen den Stücken berichten die Musiker von der Reise und den Begegnungen. Und: Sie bringen afrikanische Freunde aus dem Johannesburger Jugendorchester mit, die für den Auftritt aus Südafrika anreisen und mit den Grafingern zusammen auf der Bühne stehen werden.

"Musik funktioniert, in Ebersberg genauso wie in Soweto", sagt Orchesterleiterin Hedwig Gruber. Das Konzert am 16. November solle den Zuschauern eine Ahnung davon vermitteln, "wie schön und wie tief berührend das Leben und das bunte Miteinander in welchem Zusammenhang auch immer sein kann", so Gruber, "und was die Musik dafür leisten kann". Gleichzeitig wird mit dem Erlös in Not geratenen Menschen in der Region geholfen.

Das Benefizkonzert des Grafinger Jugendorchesters "Mia san Mix" zugunsten des SZ-Adventskalenders findet am Donnerstag, 16. November, im Alten Speicher in Ebersberg statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Tickets von 15 bis 20 Euro gibt es in der Bücherstube Slawik in Grafing, Jahnstraße 5a oder online unter www.jugendorchestergrafing.de. Die Berichte der SZ von der Johannesburg-Reise der Grafinger sind unter www.sz.de/jugendorchester gesammelt.