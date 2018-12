19. Dezember 2018, 21:52 Uhr SZ-Adventskalender Freier Fall

Dieter Dentz steht mitten im Leben. Dann verliert er seinen Job und erleidet einen Schlaganfall mit schweren Folgen. Von einem, der dennoch kein Selbstmitleid kennt

Von Viktoria Spinrad, Vaterstetten

Dieter Dentz ruht auf seinem Sofabett, als er schlagartig wach wird. Er kann nicht reden, spürt weder Arme noch Beine. Er fällt vom Sofa, gegen den Wohnzimmertisch, der Laptop kracht auf den Boden. Mit einem Arm und einem Bein zieht er sich nach draußen zur Treppe. 15 Stufen sind es nach oben. Eine Stufe. Noch eine. Und noch eine. Wie eine Raupe schiebt er sich eine Viertelstunde lang an die Oberfläche. Vor dem Garagentor bleibt er regungslos liegen.

Ein Jahr später in Dieter Dentz' Kellerwohnung. Oben die Baldhamer Einfamilienhäuser, SUVs, Lichterketten. Unten, im schmucklosen Einzimmerapartment, in das kein Licht fällt, reicht Dentz, 62, die linke Hand, obwohl er eigentlich Rechtshänder ist: Nach seinem Schlaganfall ist er ist halbseitig gelähmt. Er spricht stockend, ringt um die Wörter. Und entschuldigt sich, dass er nichts zu trinken anbietet: Er hat kein Geld für eine Kaffeemaschine.

Früher Abenteurer, heute arbeitslos und halbseitig gelähmt: Dieter Dentz, 62. (Foto: Christian Endt)

Man kann das Leben von Dieter Dentz in drei Akten erzählen. Teil eins: Dentz, der Unbezwingbare. Ein stattlicher Kerl, der jedes Jahr 12 000 Kilometer mit dem Mountainbike durch die Alpen pest. Er kennt die Gegend von seiner Zeit als Gebirgsjäger. Gesundheit: 1A. Speckwanderungen, Hüttentour, egal, Hauptsache, in den Bergen. Auf der Arbeit bei der Telekom schreibt er mit zehn Fingern, erledigt seinen Job als Servicemanager "zur vollsten Zufriedenheit" der Vorgesetzten.

So steht es in seinem Arbeitszeugnis, es läutet das zweite Kapitel ein: Dentz, der Arbeitslose. 2004 wird er mit einer Entlassungswelle heraus aus seinem alten Leben geschwemmt - genau wie etwa ein Fünftel der deutschen Belegschaft. Er ist jetzt knapp 50 Jahre alt, zu alt für viele Arbeitgeber. Er hofft, dass sich die Telekom vielleicht noch anders entscheidet. Doch nach zwei Jahren Lohnfortzahlung ist er ein Fall für das Jobcenter. Er will sich aber nicht auf der Grundsicherung ausruhen. Sieben Jahre lang zieht er einen Online-Handel für eine gemeinnützige Organisation auf.

Bis zum 13. November 2017. Dentz liegt auf dem Sofa in seiner Kellerwohnung, als seine Halsschlagader verstopft - ein Schlaganfall. Während sich der Sauerstoffmangel seinen Körper hinab frisst, robbt er die Stufen hoch, sackt in der Kälte zusammen. Irgendwann findet ihn eine Nachbarin vor dem Garagentor. Im Krankenhaus kann er zunächst nicht operiert werden - er hat sich draußen erkältet und ist zu geschwächt. Doch ohne Eingriff würde seine Halsschlagader noch weiter verschließen, Dentz sterben. Aber er überlebt.

Es ist der Beginn von Kapitel drei: Dentz, der Schwerbehinderte. Er muss wieder lernen zu sprechen, zu gehen, bleibt halbseitig gelähmt. "Eine Scheiße ist das", sagt Dentz, stockend, nur, um sich gleich wieder zu entschuldigen. Er will nicht allzu viel jammern. Obwohl er dazu wohl allen Grund hätte. Weil er angab, in seiner Wohnung schon selber zurechtzukommen, hat er seine Pflegestufe 1 verloren. Er bekommt jetzt 884 Euro, davon bleiben ihm knapp 300 Euro zum Leben.

Dieses besteht nicht mehr aus Touren durch die Berge, sondern aus Therapie - Sprache, Ergo. Auch wenn es nicht besser wird, soll sich sein Zustand zumindest nicht verschlechtern. Dentz ist keiner, der aufgibt. Ja, er vermisse seine Freunde, und manchmal fühle er sich einsam und traurig. Aber er geht zu Fuß zum Einkaufen, spazieren, putzt, staubsaugt, "dann bin ich nicht so müde wie sonst."

Man kann sagen, er hat sich arrangiert mit seinem neuen Leben. Damit, dass er mit dem rechten Auge nur geradeaus schauen kann. Damit, dass sein rechter Arm erstarrt ist, er nicht mehr schreiben oder zeichnen kann. "Ich bin froh, wenn ich morgens aufstehe und mich anziehen kann", sagt er. Da ist nur dieser eine Wunsch. Seitdem sein Laptop beim Schlaganfall vom Tisch flog und kaputt ging, fehlt ihm der Kontakt zur Außenwelt: E-Mails schreiben, Bilder verschicken, Nachrichten lesen. Ein neuer Laptop könnte ihm zumindest ein wenig Teilhabe bescheren. Mehr brauche er gar nicht, sagt er. "Ich bin wunschlos glücklich."