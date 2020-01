Ein körperlich ermüdender Job, bei dem sie gemobbt wird, ein notdürftig repariertes Auto, das dringend in die Werkstatt muss, die Privatinsolvenz durch ihren Ex-Mann und die schwere Hörbehinderung, die ihr zu schaffen macht. Es ist wirklich bemerkenswert, dass Maria L. (Name von der Redaktion geändert), wohnhaft im östlichen Landkreis, noch so aufgeschlossen und freundlich durch das Leben geht. Dass sie wegen dem Mobbing an Depressionen leidet, würde ein Außenstehender nicht bemerken.

Was für die meisten Menschen selbstverständlich ist, und bis zu einem bestimmten Lebensabschnitt nicht mal ansatzweise in Frage gestellt wird, ist Maria L. verwehrt geblieben - Ein normal funktionierendes Gehör. Auf dem linken Ohr ist sie ganz taub, jegliche Versuche mit Hörgeräten auf dieser Seite sind gescheitert; auf dem rechten Ohr lautet die Diagnose 20 Prozent Hörvermögen. Mit Hörgerät sind es mehr. In eine gehörlose Familie hineingeboren, lernt sie Gebärdensprache an einer Sonderschule und von den Lippen abzulesen. Die gebürtige Eichstätterin arbeitet sich hoch, bis sie in München endlich eine Ausbildung zur Schneiderin machen kann. Die ersten Jahre geht alles gut, doch irgendwann findet sie aufgrund des schlechten Arbeitsmarkts in ihrer Branche einfach keinen Job mehr.

Detailansicht öffnen Maria L. bräuchte dringend Geld für einen Automechaniker, damit sie in die Arbeit fahren kann. Symbolfoto: Florian Peljak

Dort wo die 53-Jährige jetzt ist, will sie unter keinen Umständen bleiben. Als Küchenhilfe arbeitet die zweifache Mutter in einem Wirtshaus im Nachbarort, ihre Vorgesetzten verspotten sie aufgrund ihrer Beeinträchtigung. "Mein Chef schreit mich immer an und sagt mir, wie blöd ich doch bin. Dabei muss man mich nicht anschreien, mit mir kann man ganz normal reden. Ich muss nur das Gesicht meines Gegenüber sehen können." Dass sie wegen ihrer Behinderung respektlos von der Seite angemacht wird, passiert Maria L. nicht zum ersten Mal. Bei einer früheren Anstellung als Zimmermädchen wurden ihr von ihrer Chefin zusätzliche Aufgaben im Gehen aufgetragen - wohlwissend, dass Maria L. so nicht Lippen lesen, geschweige denn etwas verstehen kann. Die Schikane wirkt sich auf die mentale Gesundheit der gelernten Schneiderin aus. Schon seit Jahren ist sie wegen Depressionen in psychischer Behandlung.

Eine neue Arbeit muss her. Doch die Jobsuche gestaltet sich schwierig. Maria L. benötigt eine Anstellung, bei der sie, nicht wie aktuell als Küchenhilfe, stark verbrannte Küchenutensilien schrubben muss. Erste Verbrauchserscheinungen zeigen sich in Form von Arthrose an ihrem linken Mittelfinger. Ein Job in einem Café würde ihr gut gefallen, sagt sie. Im Supermarkt Regale einräumen wäre auch kein Problem, wenn man nicht immer von ihr verlangen würde, auch an der Kasse zu arbeiten. Mit den ganzen Hintergrundgeräuschen falle es ihr schwer, einzelne Stimmen herauszufiltern. "Ich kann die Leute dann einfach nicht hören." Die Geräuschkulisse in der Warteschlange, die für Normalhörende zum Alltag gehört, wird für sie zum Hindernis.

So können Sie spenden "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V." Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg IBAN: DE51 7025 0150 0950 0039 39 BIC: BYLADEM1KMS www.sz-adventskalender.de www.facebook.com/szadventskalender

Das Auto, dass sie braucht, um jegliche Arbeitsstellen zu erreichen, gehört seit einem selbst verschuldeten Unfall vor über zwei Jahren generalüberholt. Notdürftig von einem Bekannten repariert, ist es nun dringend an der Zeit für einen Besuch in der Werkstatt. Doch dafür fehlt Maria L. das Geld. Rücklagen hat sie keine. Ihr Exmann hat sie nicht nur mehrmals betrogen, er hat sie vor der Trennung auch noch indirekt in die Privatinsolvenz getrieben. Sie wurde von ihm dazu gedrängt, sich die Bäckerei seines Vaters überschreiben zu lassen. Obwohl die Firma nur rote Zahlen schrieb, blieb sie solange in die Sache verwickelt, bis es zu spät war, auszusteigen. Schließlich wusste sie nicht mehr, wie sie all die Schulden bedienen konnte, der einzige Ausweg war die Privatinsolvenz.

Trotz all dieser Schwierigkeiten versucht Maria L. positiv zu bleiben. In ihrer Freizeit strickt und näht sie viel, soweit ihre Gesundheit das noch zulässt. In kritischen Zeiten, wenn der Betrieb mal wieder zu spät das Gehalt zahlt, leiht ihr älterer Sohn ihr Geld für die Miete. Doch will sie nicht von ihren erwachsenen Kindern abhängig sein. Sie will eine Arbeit finden, bei der sie sich wohlfühlt. Der SZ-Adventskalender möchte dabei helfen, dass sich Maria L. die Reparatur ihres Autos leisten kann und zu Arbeitsstellen fahren kann, bei denen sie keine Diskriminierung erfahren muss.