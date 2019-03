28. März 2019, 22:02 Uhr Symphonieorchester Zorneding-Baldham Vergnügt in den Frühling

Von Heiterkeit geprägt sein werden die Frühjahrskonzerte des Symphonieorchesters des Kulturvereins Zorneding-Baldham . Die schwungvolle Polonaise aus "Eugen Onegin" von Tschaikowsky und der Walzer, den das Orchester gemeinsam mit dem Schulorchester des Gymnasiums Kirchseeon spielt, eröffnen das Programm. Weiter geht es mit dem vergnüglichen Fagottkonzert des jungen Mozart. Solistin ist die seit 2002 in München lebende gebürtige Amerikanerin Elfriede Nitzsche, die schon mehrmals solistisch mit dem Orchester zu hören war. Haydns kurzweilige Symphonie Nr. 101 schließt sich an, für London geschrieben und dort mit großem Erfolg uraufgeführt. Im langsamen Satz meint man, ein Ticken zu hören, worauf sie den Beinamen "Die Uhr" bekam. Die spaßige, überraschungsreiche "Symphonie Classique" von Prokofjew bildet den Abschluss des Programms. Die Konzerte finden statt am Samstag, 30. März, im Gymnasium Kirchseeon und am Sonntag, 31. März, im Alten Speicher in Ebersberg. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Konzertkarten gibt es unter www.orchester-zorneding.de oder an der Abendkasse, die um 18.15 Uhr öffnet.