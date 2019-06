21. Juni 2019, 22:21 Uhr SV Grafing-Ebersberg Ein Schwimmverein auf Erfolgswelle

Athletinnen und Athleten mehrfach unter den Top Ten bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften

Der SV Grafing-Ebersberg schwimmt seit Jahren auf einer Erfolgswelle - was die Sportler bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften Anfang Juni einmal mehr zeigten. Am Ende standen zwei Top-Ten-Plätze zu Buche: Luisa Rumler, Jahrgang 2006, sicherte sich bei ihrer ersten Teilnahme im 100 Meter Freistil Platz acht im Finale. Der 16-jährige Florian Kühn verpasste über 200 Meter Schmetterling knapp das Finale und wurde Zehnter, 2018 wurde er in seinem Jahrgang deutscher Vizemeister.