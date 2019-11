Bauern und Verbraucher an einem Tisch

Summererhof in Netterndorf

"Lasst uns miteinander reden!": Unter diesem Motto steht eine Veranstaltung am Mittwoch, 6. November, 20 Uhr, im Hofcafé Summererhof in Netterndorf. Ziel der Veranstaltung der KLB und der Solidargemeinschaft Ebersberger Land ist es, Landwirte und Verbraucher an einen Tisch zu bringen und über die aktuellen Herausforderungen zu diskutieren. Zu Gast ist Anton Kreitmair, oberbayerischer Bezirkspräsident des Bauernverbands.