11. August 2019, 22:09 Uhr Sturz in Maisfeld bei Pliening Motorradfahrer schwer verletzt

Ein schlimmes Ende hat am Samstagabend der Motorradausflug eines 59-Jährigen genommen. Der Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte in ein angrenzendes Maisfeld. Dabei brach er sich beide Beine und zog sich außerdem eine Lungenverletzung zu, wie die Polizei mitteilt. Der Schwerverletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.