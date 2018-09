13. September 2018, 22:21 Uhr Sturz gegen Lastwagen Achtjähriger verunglückt mit Kettcar

Mittelschwere Verletzungen hat sich ein achtjähriger Bub bei einem Unfall am Mittwochabend zugezogen. Das Kind war im Ludwig-Plötz-Weg in Vaterstetten erst mit seinem Kettcar auf dem Gehweg mit einem mobilen Halteverbotsschild kollidiert. Dann stürzte er Richtung Straße und prallte gegen einen Lastwagen, der gerade vorbei fuhr. Mit dem Hubschrauber wurde der Bub in ein Münchner Krankenhaus gebracht.