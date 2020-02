Dieser Baum beim Wirtshaus zur Gass am Egglburger See hat dem Sturm nicht standgehalten.

Der Sturm Sabine hat den Landkreis Ebersberg zwar ordentlich durchgeblasen, aber nicht so große Schäden angerichtet wie zunächst zu befürchten war. Die Feuerwehren im Landkreis hatten zwar seit den frühen Morgenstunden einiges zu tun, um umgestürzte Bäume zu beseitigen, insgesamt sei man aber einigermaßen glimpflich davongekommen, so die Bilanz von Kreisbrandrat Andreas Heiß am Nachmittag. Allerdings gab es auch einen Verletzten: Ein Rollerfahrer wurde durch eine Sturmböe in Landsham gegen einen Baum geweht.

Um die Integrierte Leitstelle zu entlasten, die für drei Landkreise zuständig ist, wurden zwei sogenannte Abschnittsführungsstellen in Vaterstetten und Markt Schwaben eingerichtet. Diese kümmerten sich um weniger dringliche Einsätze, die nach und nach abgearbeitet wurden. Dabei wurden von Markt Schwaben aus bis zum Nachmittag 39 Einsätze koordiniert, in Vaterstetten waren es vier Fälle. Bereits am Nachmittag konnten laut Heiß die Abschnittsführungsstellen auch wieder aufgelöst werden, weil sich die Lage beruhigt hatte. Mehrmals mussten die Kräfte der Feuerwehr wegen Fehlalarmen ausrücken: Schwankungen im Stromnetz hatten zur Folge, dass Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden. In Markt Schwaben verhinderten die Feuerwehreinsatzkräfte, dass zwei Blechdächer von Industriegebäuden wegflogen und halfen Kollegen in Pastetten, einen Baum aus einer Stromleitung zu entfernen. Einen eher kuriosen Fall hatten die Anzinger und Forstinninger Feuerwehrleute zu bearbeiten: Ihnen wurde gemeldet, dass zwischen Hohenlinden und Forstinning ein Baum auf der A94 liege - als sie jedoch den Abschnitt kontrollierten, war weit und breit kein Baum zu sehen. In den beiden Polizeiinspektionen hielt sich die Zahl der sturmbedingten Einsätze ebenfalls sehr in Grenzen. "Bei uns war fast nichts, das war alles ziemlich überschaubar", sagte ein Sprecher am Nachmittag.

Im Ebersberger Forst waren die Sturmschäden am Montagnachmittag schwer einzuschätzen, zu ihrem eigenen Schutz betraten die Forstmitarbeiter den Wald am Montag nicht, wie Forstbetriebsleiter Heinz Utschig mitteilte. "Es sind bestimmt einige Bäume umgefallen, aber es ist nicht dramatisch", so Utschig. Bäume seien bei Windgeschwindigkeiten von 100 Kilometern pro Stunde standhaft, so Utschig, erst bei 150 werde es brenzlig.

Und auch wenn er die Situation eher entspannt einschätze, so warnt der Forstchef doch davor, den Ebersberger Forst und andere Waldstücke im Landkreis Ebersberg am Dienstag zu betreten. "Es können Bäume und Äste schief hängen", sagt Utschig, bei Bäumen mit Eschentriebsterben sei die Umsturzgefahr besonders groß. Er empfehle Joggern, Spaziergängern und Radfahrern deshalb abzuwarten, bis die Forstleute die Straßen und Wege im Wald wieder freigeschnitten haben.

Auswirkungen hatte Sabine auf viele Pendler im Landkreis: Weder Züge noch S-Bahnen fuhren bis mittags in die Region oder nach München. Viele Eltern mussten bei der Kinderbetreuung improvisieren, weil alle Schulen geschlossen waren. Beide Volkshochschulen und das Kreisbildungswerk sagten ihre Kurse am Montag ab. Die Arbeitsagentur wies darauf hin, dass Kunden Termine absagen dürften, ohne dass dies beanstandet werde.