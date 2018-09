24. September 2018, 22:03 Uhr Sturmtief "Fabienne" in der Region gnädig

Während es am Sonntagabend in einigen Landesteilen zu schweren Schäden kam und in Oberfranken eine 78-Jährige von einem Baum erschlagen wurde, hielten sich die Auswirkungen von Sturmtief "Fabienne" im Landkreis in Grenzen. Einzig in Poing musste die Freiwillige Feuerwehr ausrücken, als gegen 17 Uhr ein ungefähr 15 Meter langes Baumteil in der Anzinger Straße abbrach. Das Stück einer großen Weide stürzte quer über die Fahrbahn, verfehlte allerdings die parkenden Autos und wurde von der Feuerwehr entfernt. Weitere Einsätze gab es nicht, da auch der Regen nicht zu Überflutungen führte. Entwarnung gaben auch die Förster. Trotz örtlicher Sturmböen gebe es keine Schäden im Ebersberger Forst zu vermelden, sagte Heinz Utschig von den Bayerischen Staatsforsten Wasserburg.