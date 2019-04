3. April 2019, 22:14 Uhr Stück über Alzheimer Symphonie des Vergessens

Theaterverein Markt Schwaben spielt "Honig im Kopf"

Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man alles vergisst? Diese Frage stellt die elfjährige Tilda ihrem Großvater, der an Alzheimer erkrankt ist. Sicher hat sich das der eine oder andere auch schon gefragt, unabhängig davon, ob ein Angehöriger an einer Demenz leidet oder nicht. Antworten gibt nun der Theaterverein Markt Schwaben mit "Honig im Kopf", der Bühnenfassung des Filmerfolgs von Til Schweiger, der Millionen Zuschauer zum Lachen und Weinen brachte.

Die Tragikomödie erzählt auf einfühlsame, aber teils auch schonungslose Weise die Geschichte der besonderen Liebe zwischen Tilda und ihrem Opa. Da seine Eltern heillos mit der Situation überfordert scheinen, fasst das Mädchen den Plan, dem Großvater eine neue Aufgabe zu geben und so das Vergessen vielleicht ein bisschen aufzuhalten. Die Darsteller des Theatervereins Markt Schwaben nehmen ihr Publikum mit auf die abenteuerliche Reise der beiden - im übertragenen sowie wörtlichen Sinne. Man darf sich freuen auf einen Abend voller berührender aber auch lustiger Momente. Denn die Krankheit mit den Augen eines Kindes zu sehen - das bedeutet, sie größtenteils mit Humor zu nehmen. Inszeniert wird der Abend von Sabine Bogenrieder, die im Theater am Burgerfeld schon oft mit anderen einfühlsamen Inszenierungen, wie beispielsweise der düsteren Tragödie "Tannöd", das Publikum begeistern konnte. Für "Honig im Kopf" arbeitet sie nun mit einem kleinen Team aus nur sechs Darstellern des Vereins, dafür allerdings umso intensiver an der künstlerischen und dramaturgischen Ausgestaltung. An Bogenrieders Seite steht Regieassistent Thomas Hendrischke.

"Honig im Kopf" wird gespielt am Freitag und Samstag, 5./6. und 12./13. April, jeweils um 20 Uhr im Theater am Burgerfeld, Münterstraße 5 in Markt Schwaben. Einlass ist von 19 Uhr an. Karten zu 13 Euro gibt es im Internet unter www.theater-marktschwaben.de oder an der Abendkasse (15 Euro). Jeweils ein Euro kommt der Deutschen Alzheimerstiftung zugute.