20. November 2018, 21:50 Uhr Streit mit den Eltern Junger Ausreißer gesund aufgefunden

Mit einer Großfahndung haben Polizei und Feuerwehr am Montagabend nach einem vermissten Jungen gesucht. Der 13-jährige Bub aus Abersdorf war nach einem Streit mit seinen Eltern gegen 16 Uhr von zu Hause ausgebüchst. Erst als sich der Ausreißer gegen 22 Uhr wieder auf dem Nachhauseweg befand, wurde er am Ortsrand von Abersdorf durch einen Hundeführer aufgefunden. Obwohl der Junge äußerlich unverletzt war, wurde er sicherheitshalber im Krankenhaus untersucht, bevor er mit seiner Mutter nach Hause durfte. Neben etwa 85 Feuerwehrleuten, waren unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und zwei Hundestaffeln an der Suche beteiligt.