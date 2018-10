22. Oktober 2018, 21:54 Uhr Streit in Poinger Asylbewerberheim Auseinandersetzung endet glimpflich

In Poing ist es am Samstag zu einer Auseinandersetzung im Gruber Asylbewerberheim gekommen. Gegen 19.10 Uhr gerieten dort zwei nigerianische Bewohner aneinander, ein 31-Jähriger und ein 25-Jähriger. Wie die Polizei Poing mitteilte, eskalierte der Streit, woraufhin der 31-Jährige dem 25-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug, ehe er versuchte, ihn mit einem Hammer und einem Messer zu attackieren. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und ein Polizist brachten ihn zu Boden. Gegen den 31-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Polizei Poing dauern an.