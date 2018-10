8. Oktober 2018, 10:01 Uhr Streifenwagen jagt Sprinter Verfolgungsfahrt durch Markt Schwaben

Fahrer flüchtet schließlich zu Fuß weiter, nun sucht die Polizei Zeugen

Einen Sonntagsausflug der ganz anderen Art unternahmen zwei Männer durch die Marktgemeinde. Um 15.30 Uhr wollte eine Streife der Poinger Polizei einen grauen Kleintransporter auf der Geltinger Straße Ecke Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. In der Straße "In den Bachleiten" sollte das Fahrzeug schließlich angehalten werden, woraufhin der Fahrer des grauen Sprinter Gas gab und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, teilweise bis zu 100 Kilometer pro Stunde innerorts, davonfuhr. Hierbei fuhr das Fahrzeug unter anderem durch die Geltinger Straße, In den Bachleiten, Burgerfeld, Adelbert-Stifter-Weg, Finsinger Straße, Lilienthalstraße und die Nikolaus-Lenau-Straße. Dort wurde anschließend das Fahrzeug abgestellt und Fahrer und Beifahrer flüchteten zu Fuß durch ein angrenzendes Waldstück. In der Staudhamer Straße verließen sie das Waldstück und flüchteten weiter durch die Staudhamer Straße bis zum Goethering. Im Goethering konnte der Beifahrer durch die Streifenbesatzung gestellt werden. Der Fahrer flüchtete weiter durch den Goethering. Wie sich herausstellte ist der Halter des Lieferwagens nicht der Fahrer. Der Sprinter weist außerdem keine Diebstahlspuren auf, der Fahrer hatte wohl einen Schlüssel. Wer den grauen Sprinter auf seiner Flucht beobachten konnte oder durch das Fahrverhalten des Sprinterfahrers gefährdet oder geschädigt wurde, wird gebeten sich bei der Poinger Polizei unter der Telefonnummer (08121) 99 17-0 zu melden.