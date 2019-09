In Poings Ortsmitte findet am Wochenende erstmals ein Street-Food-Festival statt: Bunte Trucks bieten auf dem Marktplatz ein umfangreiches Angebot an Speisen, zahlreiche Bands sorgen mit Musik für gute Laune und für Kinder gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Beginn ist samstags und sonntags um 11 Uhr. Am Samstag, 28. September, spielen von 14 bis 15.15 Uhr Martina Resch, von 15.30 bis 16.45 Uhr Bob Eberl, von 17 bis 18.30 Uhr die Dorfstrassbuam und von 19 bis 22 Uhr The Sonpas. Am Sonntag, 29. September, stehen von 12.30 bis 14 Uhr Tom Freitag & Claptonmania auf der Bühne, von 14 bis 15.30 Uhr Nico Sücker, von 15.30 bis 17.30 Uhr gibt es einen Poinger Music Treff unter der Leitung von Thomas Schuh.