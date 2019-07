24. Juli 2019, 21:28 Uhr Straßenfest in Kirchseeon Mit den Perchten tanzen

Sein traditionelles Straßenfest veranstaltet der Kirchseeoner Perschtenbund Soj am Samstag, 27. Juli, an der historischen Badstube am Hirschenweg in Eglharting. Wer einen schönen Abend mit Musik, Tanz, kalten und warmen Speisen sowie Getränken verbringen möchte, ist herzlich eingeladen. Auch der Tradition, sich musikalisch immer etwas Neues einfallen zu lassen, bleiben die Perchten dabei treu: Eröffnet wird der Abend von der Gruppe Harpanera. Das Trio verspricht "ungewöhnliche Klänge aus aller Welt, Epochen und Stilrichtungen mit Harfe, Akkordeon, Percussion, Bouzouki, Flöte, Klarinette und Gesang". Danach werden die Fest-Veteranen von Roxx-Doxx die Bühne entern und mit Classic-Rock von AC/DC bis ZZ Top für Stimmung sorgen. Für die Perchten aber ist die Veranstaltung sicher auch eine Gelegenheit, gemeinsam von Hans Reupold senior, dem nun verstorbenen Gründer des Perchtenbrauchtums in Kirchseeon, Abschied zu nehmen. Los geht's um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter entfällt das Straßenfest ersatzlos.