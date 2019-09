Getuntes E-Bike in Poing gestoppt

Auf einem getunten E-Bike ist am Freitagabend ein 38-Jähriger aus Poing erwischt worden. Aufgefallen war der Radler gegen 18.40 Uhr Beamten der Polizeiinspektion Poing in Angelbrechting. Der Mann war laut Polizei "verhältnismäßig flott mit offensichtlich wenig Muskelanstrengung unterwegs". Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer an seinem Rad eine sogenannte "Badass-Box" montiert hatte, welche dafür sorgt, dass die Motorunterstützung nicht bei den vorgeschriebenen 25 Stundenkilometern endet. Da das E-Bike somit zum S-Pedelec "getunt" wurde, wäre eine Haftpflichtversicherung nötig gewesen, welche der Fahrer nicht abgeschlossen hatte. Gegen den Radler wurde deswegen ein Strafverfahren wegen einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Das Fahrrad wurde als Beweismittel sichergestellt.