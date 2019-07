11. Juli 2019, 22:09 Uhr Straftat in Vaterstetten vereitelt Einbrecher scheitern an Schließzylinder

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag versucht, in ein Doppelhaus in der Waldstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten sie offenbar am Schließzylinder der Tür. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.