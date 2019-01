25. Januar 2019, 21:40 Uhr Stockende Verhandlungen Vaterstettener Dreijahresplan

Neues Parsdorfer Gewerbegebiet kommt wohl nicht vor 2022

Eigentlich hätten in wenigen Wochen die Bagger anrücken sollen, um Vaterstettens neuestes Gewerbeprojekt umzusetzen: Das rund 40 Hektar große Industriegebiet in Parsdorf nördlich der A 94. Doch, wie nun im Gemeinderat zu erfahren war, wird daraus vorerst nichts. Mindestens ein halbes Jahr werde sich der Baubeginn verzögern, informierte Vaterstettens Wirtschaftsförderer Georg Kast nun die Gemeinderatsmitglieder. Möglicherweise dauert es sogar deutlich länger. Am Freitag bestätigte Krauss Maffei offiziell die Umzugspläne von Allach nach Parsdorf - beginnen werde man damit allerdings erst Mitte 2022.

Dass der Maschinenbauer - nicht zu verwechseln mit dem Waffenfabrikanten gleichen Namens - einen eher längerfristigen Zeitplan verfolgt, hatte die Gemeinde bereits im Winter bekanntgegeben, als man Gerüchte über einen Umzug Krauss Maffeis bestätigte. Deutlich eiliger schien es aber die zweite Firma zu haben, welche sich nördlich der Autobahn ansiedeln will: BMW plant dort ein Logistikzentrum und will, laut früheren Aussagen der Gemeindeverwaltung, im Frühjahr 2019 mit dem Bau beginnen.

Was aber definitiv nicht passieren wird, wie Kast nun erklärte. Ursache für die Verzögerung sind die stockenden Grundstücksverhandlungen. Offenbar gelingt es nicht, sich über den Wert der in Frage stehenden Flächen zu verständigen. Verhandelt wird zwischen dem Freistaat Bayern einerseits sowie einer von der Gemeinde Vaterstetten und dem belgisch-luxemburgischem Investorenkonsortium VGP gegründeten Gesellschaft. Diese besitzt ein Grundstück bei Neufarn, das für Gewerbe ungeeignet ist. Darum soll es gegen eine rund 60 Hektar große Fläche nördlich der Autobahn 94 getauscht werden, die zum Staatsgut Grub gehört, also in Landesbesitz ist. Dort sollen der neue Hauptsitz und die Produktionsstätte mit insgesamt 2500 Arbeitsplätzen von Krauss Maffei entstehen, der dafür seinen Standort Allach komplett aufgibt. Ebenfalls geplant sind das Logistikzentrum von BMW und mehrere Parkhäuser. Rund 20 Hektar sollen als Ausgleichsflächen renaturiert werden.

Der Knackpunkt in den Verhandlungen ist nun laut Kast aber, dass sich die Gutachter beider Seiten nicht über den Wert der Flächen einig werden. Zwar gilt bereits als sicher, dass ein Tausch eins zu eins nicht möglich ist, weil die Grundstücke des Freistaates mehr wert sind. Dies erklärte Bürgermeister Georg Reitsberger (FW) bereits Mitte vergangenen Jahres. Schon damals war aber umstritten, wie hoch der Ausgleich ausfällt, den VGP und Gemeinde Vaterstetten zu zahlen haben. Offenbar kam man in dieser Frage in den vergangenen Monaten nicht weiter, laut Kast gibt es derzeit keine Grundlage auf der man konkret verhandeln könne.

Man habe den beteiligten Firmen den Verfahrensstand mitgeteilt, so Kast weiter, "ich gehe davon aus, dass sie damit konform gehen". Für Krauss Maffei scheint dies zutreffend, ob BMW auch warten kann oder will, ist offen. Noch im vergangenen Oktober hatte Kast erklärt, sollte das Grundstück nicht bis Frühjahr 2019 bebaubar sein, habe sich der BMW-Standort erledigt.