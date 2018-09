9. September 2018, 22:05 Uhr Stinkefinger für AfD und Co. Boarisches Beben

Mit "Dicht & Ergreifend" beginnen die Ebersberger Kulturtage. Die Hochkaräter des Mundart-Raps bringen die ausverkaufte Volksfesthalle ordentlich zum Kochen - mit Tiefgang und Humor

Von Johanna Feckl, Ebersberg

Beinahe alle 1000 Besucher der ausverkauften Ebersberger Volksfesthalle recken einen Mittelfinger in die Höhe. Die Arme - manche heben gleich beide - leicht nach vorne gerichtet, zeigen in Richtung Bühne. Dort stehen am Freitagabend George Urquell und Lef Dutti von Dicht & Ergreifend und eröffnen die Kulturtage "Kult.8" mit einem fulminanten Konzert. Die Geste der absoluten Missgunst gilt denn auch mitnichten den Hochkarätern des Boarisch-Raps. Sie selbst haben das Publikum vor ihrem Song "Ned Dahoam" dazu aufgefordert, den Stinkefinger zu erheben - gegen die Politik von AfD und CSU, gegen deren Umgang mit flüchtenden Menschen und den populistischen Gebrauch des Heimatbegriffs.

Dicht & Ergreifend präsentieren sich gerne politisch; so spielten sie erst vor kurzem auf der "Ausgehetzt"-Demo am Münchner Königsplatz. Ihre Texte sind oft sozialkritisch, meistens in einer Art und Weise, die einen schwer schlucken lässt. "Für Flüchtlinge gibt's koane Mittel mehr, d'rum gät da Friedensnobelpreis ans Mittelmeer - des hod die meisten Menschen aufg'nomma." So lauten einige Zeilen von "Ned Dahoam", ein Song aus ihrem aktuellen Album "Ghetto mi nix o".

Zum Eröffnungsabend kamen die bayerischen Hip-Hopper von "Dicht und Ergreifend". (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Und dann gibt es aber auch diese fantastisch sarkastischen und böse-witzigen Lieder. Eines kündigt Lef Dutti mit dem Hinweis an, dass Leberkäse in Gefahr sei - durch die schleichende Unterwandung vegan lebender Menschen, die ihn verbieten wollten. Das Rezept der bairischen Rapper dagegen: "Wir sagen 'Leberkas', ihr sagt 'Love'!" Oder in letzter Konsequenz: "Und wenn's kein Fleisch mehr gibt, dann ess' ich halt Veganer." Das ist das Schöne an Dicht & Ergreifend, diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor mit gleichermaßen intelligenten Texten.

Dass dieser Mix funktioniert, beweist das Ebersberger Publikum: An diesem Abend in der Volksfesthalle werden nämlich nicht nur stumpfsinnig einer Anweisung folgend Mittelfinger gehoben. Als Lef Dutti die beiden Parteien "AfD" und "CSU" nennt, antworten die Zuschauer mit lautem Grölen und "Buh"-Rufen. Außerdem wird kräftig mitgesungen, und zwar jeder Vers. Sowohl bei den politischen Songs als auch bei jedem anderen Lied, und von jedem einzelnen Besucher. Den Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn man die vielen Lippen sieht, die sich rhythmisch zur Musik bewegen.

Zünftig feiert der Kreisjugendring mit der "Blech-Bagage" Einzug vom Marienplatz in die Volksfesthalle, wo seit Freitag die Kulturtage über die Bühne gehen. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Ein paar Stunden zuvor an diesem Abend, um 18.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Einlass, eineinhalb Stunden vor offiziellem Konzertbeginn und dreieinhalb Stunden, bevor Dicht & Ergreifend tatsächlich ihre Show beginnen, hat sich schon eine 50 Meter lange Schlange vor dem Eingang gebildet. Das "Kult.8" wurde soeben offiziell vom Vorsitzenden des Ebersberger Kreisjugendrings Daniel Hitzke, dem Zweiten Bürgermeister der Kreisstadt Toni Ried (Freie Wähler) und der SPD-Landtagsabgeordneten Doris Rauscher eröffnet. In der Halle läuft der Soundcheck, draußen wuseln einige der etwa 30 Ehrenamtlichen, die das im zweijährigen Rhythmus stattfindende Festival organisieren, mit "Kasse"- und "Eingang"-Schildern umher. Plopp! Die ersten Bügelflaschen gehen auf. Der große Vorbereitungsstress der vergangenen Wochen ist geschafft, das will gefeiert werden.

Und das wird es auch! Den Anfang machen die Männer von DisM, einer Gitarren-Beat-Gang aus dem Chiemgau. Vorband sein ist oft ein undankbarer Job - schließlich sind ja alle gekommen, um das zu sehen, was danach kommt. Eigentlich wünscht sich jeder, dass das Vorspiel schnell, schnell vorüber geht und das "richtige" Konzert endlich beginnen kann. Bei DisM aber ist das anders. Schon jetzt geraten die Ebersberger ins Schwitzen, trippeln bei dem wenigen Platz, den man in einer ausverkauften Halle nun einmal hat, von links nach rechts und bewegen die Hüften dazu. Mit einer großartigen Cover-Version von Eminems "Without Me" mit Gitarren und weniger hartem Beat als das Original lockt die Band auch die letzten Raucher von draußen in die Halle. Ein bisschen mag die außergewöhnlich gute Stimmung auch am Bierkonsum liegen: Schon nach dem Auftritt von DisM bestellt man an der Bar vergeblich ein Helles - keines mehr da! Macht nichts, Kellerbier schmeckt auch gut.

Tausend Gäste waren mit dabei. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Endgültig am Beben ist die Volksfesthalle, als Dicht & Ergreifend an der Reihe sind - mit einem weiteren bekannten Gesicht der Boarisch-Rap-Szene: Monaco F. Wer das Album "Ghetto mi nix o" kennt, weiß, dass der 39-Jährige bei dem Track "Wach vom Wecka" mit dabei ist. Und wer dann noch weiß, dass Monaco F bei Wasserburg wohnt, ganz in der Nähe also, hatte schon eine Vorahnung, dass es vielleicht zu diesem Gastauftritt kommen könnte. "Habt ihr überhaupt so viel Energie, dass wir das die nächsten eineinhalb Stunden durchziehen können?", wollten Dicht & Ergreifend nach ihrem ersten Song vom Ebersberger Publikum wissen. Oh ja, das hatten sie!