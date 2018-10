13. Oktober 2018, 21:04 Uhr Stimmen, Bilder, Zahlen Die Landtagswahl 2018 im Stimmkreis Ebersberg im Liveticker

Wir sammeln Eindrücke von den Wahlparties im Landkreis Ebersberg und haben einen Blick auf die Reaktionen im Netz. Los geht's hier um 17 Uhr.

Von Reportern der SZ Ebersberg

Herzlich willkommen zum Landtagswahl-Liveticker der SZ Ebersberg. Der Ticker wird alle paar Minuten aktualisiert - deswegen lohnt es, die Seite immer mal wieder neu zu laden. Unsere Reporter berichten hier von 17 Uhr an aus verschiedenen Locations und von den Wahlpartys der Parteien im Landkreis Ebersberg.

Die Wahlparty der Grünen mit dem Stimmkreis-Spitzenkandidaten Thomas von Sarnowski steigt im Schülercafe Chaxter in Grafing. Unsere Reporterin Alexandra Leuther ist dort vor Ort. Von der Wahlparty der SPD (nennen wir es einfach mal so) in der Ebersberger Alm berichtet Johanna Feckl, Spitzenkandidatin Doris Rauscher hat sich angekündigt. Auf der Wahlparty der CSU (nennen wir es einfach mal auch so) im Gasthaus Huber in Oberndorf ist Viktoria Spinrad und schaut, ob es für Spitzenkandidat Thomas Huber was zu feiern gibt.

Die übrigen Parteien haben keine Wahlpartys im Landkreis Ebersberg angekündigt, von Freien Wählern, Linken, ÖDP, Bayernpartei, AfD und den kleinen Parteien sammelt unsere Kollegin Daniela Gorgs telefonisch Stimmen. Eindrücke aus dem Ebersberger Landratsamt sammelt Barbara Mooser. Hier am Liveticker mit einem Blick auf die Netzreaktionen begrüßt Sie aus der Redaktion Korbinian Eisenberger.