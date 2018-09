3. September 2018, 22:09 Uhr Stellungnahme des Kreisverbands Auch Bayernpartei gegen Windräder

Der Ebersberger Kreisverband der Bayernpartei spricht sich gegen die geplanten Windräder im Ebersberger Forst aus. Man sehe darin "einen Einstieg für weitere Begehrlichkeiten", heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Die Zonierung bereite den Weg für Nachfolgeanlagen bereits vor. Sorge äußern die Vertreter der Bayernpartei darüber, dass durch ein Leck im Getriebe eines Windrads Öl ins Grundwasser gelangen könnte oder eine der Anlagen in Brand gerät. Ein Waldbrand wäre dann unbeherrschbar, so die Bayernpartei in ihrer Pressemitteilung. Zudem kritisiert sie die notwendigen Rodungen für Zufahrten und Aufbau. Doch auch die geplante Realisierung als "Bürgerkraftwerke", bei denen Landkreisbürger Anteile erwerben können, sieht die Bayernpartei kritisch. Blieben die Gewinne aus, sei das Geld der Bürger verloren. "Es wird nicht nur die Flora und Fauna kaputt gemacht, sondern auch hart erspartes Geld der Bürger", so das Fazit des Kreisverbands.