"Der Engel des Herrn...", so lautet das Thema des Steinhöringer Adventsingens am Sonntag, 15. Dezember, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Gallus. Mitwirkende Gesangs- und Musikgruppen sind: Der Steinhöringer Männerchor, die Stoanaringa Hausmusi, die Muiner Dirndl, das Klarinettentrio Treml, die Blech Bagage, die Jakobneuhartinger Zithermusi, Hans Maier spielt Orgel und Sepp Huber junior Trompete. Zwischen den Musikdarbietungen liest Kreisheimatpfleger Sepp Huber passende Texte. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Lebensmitteltheke werden aber gerne angenommen.