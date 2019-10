Durch seine unsichere Fahrweise ist am Sonntag gegen 18.20 Uhr in Steinhöring ein Autofahrer aufgefallen. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin konnte den Fahrer laut Polizei stoppen und ihn zur Rede stellen. Dabei fiel der Frau deutlicher Alkoholgeruch auf. Trotzdem setzte der 47-Jährige seine Fahrt fort und bog in eine Einfahrt ein, wo er ein geparktes Auto touchierte. An diesem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei und hielt den Unfallfahrer zusammen mit einem Bekannten bis zum Eintreffen einer Streife fest. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von deutlich mehr 2,5 Promille. Laut Polizei war der Mann bereits gegen 16 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in Steinhöring aufgefallen, man habe ihn aber "trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen" nicht antreffen können. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, eine Geldstrafe sowie ein Entzug der Fahrerlaubnis.