Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Amerang hat am Mittwochmittag bei einem Unfall nahe Steinhöring tödliche Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann auf der Kreisstraße EBE 6 einen gelben Lkw überholen wollen und dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch am Unfallort befindliche Ersthelfer starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Polizei hofft nun, dass sich Zeugen, insbesondere der Fahrer des gelben Lkw, unter der Telefonnummer (08092) 82 68-0, melden.