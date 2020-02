Die Freie Liste Steinhöring und die Wählergemeinschaft Offene Politik in Bruck haben eine wichtige Hürde genommen: Sie haben genügend Unterstützerunterschriften gesammelt, um zur Kommunalwahl im März zugelassen zu werden. "Ein sehr überzeugendes Ergebnis in kurzer Zeit", schreibt die Brucker Wählergemeinschaft in einer Pressemitteilung. Innerhalb von gut zwei Wochen habe man die erforderlichen 50 Unterschriften für eine Wahlzulassung erreicht. "Das hat super geklappt", sagt auch Martina Lietsch, Bürgermeisterkandidatin der Freien Liste Steinhöring. 80 Unterschriften wären dort zur Zulassung erforderlich gewesen, letztlich haben aber gar an die 200 Steinhöringer unterschrieben. "Sehr erfreulich", so Lietschs Kommentar.