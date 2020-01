Das Programm

In den kommenden Wochen dürfte im Marktblick für jeden Geschmack einmal etwas geboten sein. Los geht es am Freitag, 31. Januar, mit The Bootleg Twins, bestehend aus Mario Spelthan an der Gitarre und Wolfgang Iden an der Bluesharp. Gutes von gestern und heute steht auf dem Programm, von Country Blues über Ragdime und Swing bis hin zu Balladen der neueren Zeit. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, es kreist der Hut. "Fellner on Fire" heißt es dann am Mittwoch, 5. Februar. Ein Konzert, das bestimmt die eine oder andere Jugenderinnerung beleben wird, denn zu Gast ist Lokalmatador Georg Fellner aus Großhelfendorf, ehemals Sänger der Rockband Bitter Lemon, die einst die Bühnen der Region unsicher machte. Auch an diesem Abend kreist der Hut Pop, Rock, Raggae und Blues steht am Samstag 8. Februar, mit dem Singer-Songwriter Dan Schmidt aus Grafing auf dem Programm. "Lieder, Verse und bayerischen Blues" gibt es am Samstag, 15. Februar, mit dem Quartett Saitenweise. Das Ensemble um Liedermacher Sigi Aldenhoff konnte bereits im Frühjahr 2019 den Marktblick verzaubern, nun darf man sich auf einen weiteren nachdenklichen und amüsanten Abend freuen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Stammgast in Glonn ist Roland Hefter, der sich am Dienstag, 25. Februar wieder die Ehre gibt. Diesmal präsentiert der bayerische Musikkabarettist sein Programm "Des werd scho no". Karten kosten 20 Euro.

Für eine abwechslungsreiche Blues-Show steht die Münchner Band Next One. Von B.B. King bis ZZ Top, von den Allman Brothers bis Johnny Winter, das Quartett bringt die breite Palette des Blues am Freitag, 13. März, auf die Bühne. Es kreist der Hut. Schon öfter in Glonn zu Gast war Helmut A. Binser, am Samstag, 21. März, präsentiert der Kabarettist sein Programm "Löwenzahn". Karten kosten 20 Euro, an der Abendkasse 25. Seinen ganz eigenen "Indie-Western-Folk-Sound" hat das Trio Windfox & Bear kreiert, das am Donnerstag, 23. April, im Marktblick auftritt.

Einlass ist jeweils von 18 Uhr an, Beginn um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei Steinbergers Marktblick in Glonn. abl