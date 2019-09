In Steinbergers Marktblick in Glonn spielt am Samstag, 7. September, Liquid Lunch, ein Akustik-Trio aus der Gemeinde. Sebastian Esterl, Thorsten Streit und Carsten Hallwachs lieben eigenständige, mehrstimmige Interpretation von Pop- und Rocksongs verschiedenster Genres und Epochen. Und eine große Portion Spaß darf dabei natürlich nicht fehlen. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass von 18 Uhr an, es kreist der Hut. Eine Tischreservierung unter (08093) 903166 oder per Mail an info@steinbergers-marktblick.de wird dringend empfohlen.