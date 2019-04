4. April 2019, 22:12 Uhr Steinbergers Marktblick Bayerischer Blues

Die Bluesformation Saitenweise bringt am Samstag, 6. April, Lieder und Reimereien ihres Sängers und Gitarristen Sigi Alderhoff auf die Bühne von Steinbergers Marktblick in Glonn. Zusammen mit seinem Sohn Christian an der zweiten Gitarre, Micha Förtsch am Kontrabass und Hans Penzoldt an der Blues Harp schafft Sigi Alderhoff einen Sound, der eigen ist: Manchmal sperrig, manchmal locker, aber immer unverwechselbar. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro.