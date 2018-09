20. September 2018, 22:15 Uhr Statistik Landkreis der Besserverdiener

Das Einkommen der Ebersberger ist überdurchschnittlich

Wer im Landkreis wohnt, hat viele Gründe sich darüber zu freuen. Über die schöne Landschaft, die Nähe zu den Alpen und zur Großstadt München gleichermaßen oder den netten See in der Nachbarschaft. Das Bayerische Landesamt für Statistik liefert den Ebersbergern nun einen weiteren Grund zur Freude: Sie gehören bayernweit zu den Spitzenverdienern.

Demnach hatte der Durchschnittsbayer im Jahr 2016 - aktuellere Daten liegen noch nicht vor - ganze 24 026 Euro pro Jahr als verfügbares Einkommen. Das entspricht im Wesentlichen dem Nettoverdienst, abgezogen sind Steuern und Sozialabgaben, außerdem werden alle sonstigen Einkünfte dazugerechnet. Für die Ebersberger ergibt sich daraus eine Summe von 26 614 Euro pro Jahr, also deutlich mehr, als der Bayernschnitt. In der Einkommens-rangliste schaffen es die Landkreisbürger damit immerhin auf Platz sechs in Bayern, mehr verdienen lediglich die Memminger, Miesbacher, Münchner - die im Landkreis etwas mehr, als in der Stadt - und die Starnberger. Diese verdienen mit 34 987 Euro noch einmal erheblich mehr als die Ebersberger. Was sich natürlich auch auf den Oberbayern-Schnitt auswirkt. Dieser liegt bei 26 668 Euro pro Jahr, also sogar noch etwas über dem Ebersberger Wert.