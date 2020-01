Wie der Taj Mahal sieht das Gebäude der Volkshochschule (VHS) in der Griesstraße nun nicht gerade aus, dennoch wird sich von dort in den nächsten Wochen und Monaten reichlich indischer Flair in die Region verbreiten. Das liegt daran, dass sich die VHS Grafing den Staat in Südasien als Schwerpunktthema für ihr Frühjahrssemester ausgesucht hat. In zahlreichen Vorträgen und Workshops wollen die Organisatoren ein halbes Jahr lang die Kultur, Politik, Geschichte und Religion des Landes in verschiedenen Facetten beleuchten und den Menschen im Landkreis Ebersberg näherbringen. Aber auch darüber hinaus bietet das neue VHS-Programmheft wieder viele Angebote zu allen Lebensbereichen.

Bis auf ein Restaurant ist in der Bärenstadt von Indien nicht viel zu sehen - und entsprechend auch wenig darüber bekannt. Das war laut Grafings VHS-Leiterin Martina Eglauer auch der Grund, warum man sich für den Themenschwerpunkt entschieden hat: "Es gibt Prognosen, wonach Indien bald das bevölkerungsreichste Land der Erde ist. Aber man weiß eigentlich recht wenig darüber." Auch für Grafings Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) ist das Land eher "ein Sehnsuchtsort", der vor allem in der Vorstellung der Menschen existiere, wie sie bei der Präsentation des neuen Programmheftes sagt. Bei genauerer Betrachtung stelle sich die Kultur eines Landes aber oft anders dar.

Detailansicht öffnen Der Taj Mahal ist Thema an der VHS. (Foto: Prakash Singh/AFP)

Das können nun alle Interessierten in den kommenden Wochen selbst erleben. Los geht die Bildungsreise ins südliche Asien mit dem Vortrag "Indien von Küste zu Küste" am 5. März im Alten Kino Ebersberg. Seit seinem 13. Lebensjahr ist Andreas Pröve querschnittsgelähmt, das hat ihn jedoch nicht davon abgehalten, zahlreiche Reisen nach Indien zu unternehmen. In Ebersberg wird der Fotoreporter von seiner inzwischen 14. Tour durch das Land berichten und die Zuschauer in eine Welt voller Götter, Gurus, Mythen und Abenteuer entführen.

Indien selbst hautnah erleben kann man schließlich bei der großen "Indiennacht" am 13. März in Ebersberg. Neben Tanzvorführungen und landestypischen Speisen, wird es dort auch eine Ausstellung zum Thema "Indische Götterwelten" geben. Passenderweise hat die Grafinger VHS-Familie auch einen ausgewiesenen Indien-Experten in ihren eigenen Reihen. Paul Broß, Vorsitzender des Fördervereins, hat 18 Semester lang Indologie studiert und selbst Vorträge an der Universität gehalten. Das wird er im Rahmen des Semesterschwerpunktes natürlich wieder tun, und zwar zu den Themen Kamasutra und indischer Mathematik. "Die Zahl Null zum Beispiel ist in Indien entstanden", erklärt Broß.

Detailansicht öffnen Das Programm stellen vor Nadine Mafke, Franz Bader, Paul Broß, Martina Eglauer und Angelika Obermayr (von links). (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Besser bekannt als für die Erfindung der Null ist Indien hierzulande aber für Yoga. Davon alleine hat die VHS mehr als 50 Kurse im Angebot, oder wie Fachbereichsleiterin Nadine Mafke sagt: "Man kann bei uns eigentlich immer Yoga machen." Wer es dagegen weniger sportlich mag, der kann sich aber auch zu indischen Sprach- und Kochkursen sowie zahlreichen weiteren Vorträgen über Land und Kultur anmelden.

Doch auch über das Schwerpunktthema hinaus hat die Grafinger VHS im kommenden Semester wieder einiges zu bieten. So geht etwa der Kinderstadtplan in die Endphase. Mafke zufolge soll das Projekt in den nächsten Monaten abgeschlossen werden und in den Druck gehen. In der Erwachsenenbildung weisen die Organisatoren vor allem auf den Vortrag "Rechtspopulismus in den Kommunalparlamenten" hin. Das Thema sei laut Angelika Obermayr gerade sehr präsent. "Es gibt auch bei uns immer wieder Diskussionen, wie man damit umgeht", so die Bürgermeisterin. Der Vortrag am 29. April richtet sich deshalb auch an die dann inzwischen neu gewählten Vertreter in den Kommunalgremien.

Etwas weniger ernst versprechen Veranstaltungen wie das Jodeln am Klostersee zu werden, das laut VHS-Leiterin Eglauer bereits im vergangenen Semester sehr gut angenommen wurde. Aber nicht nur die alpenländische Gesangskunst kann man bei der VHS erlernen, sondern auch wie man Comics und Mangas zeichnet oder mit Hilfe von Liedtexten sein eingerostetes Englisch aufbessert.

Insgesamt haben die Organisatoren mehr als 930 Kurse und Veranstaltungen zusammengestellt. Diese finden sich im neuen Programmheft, das an alle Haushalte im VHS-Einzugsgebiet von Markt Schwaben bis nach Glonn verteilt wird und auch online abrufbar ist. Einige Veranstaltungen werden auch in diesem Jahr wieder per Livestream übertragen, bei allen anderen lohnt es sich Nadine Mafke zufolge, die Karten bereits im Vorverkauf zu erwerben, um sicher einen Platz zu bekommen.

Weitere Informationen zum Programm der VHS Grafing finden Interessierte im Internet unter www.vhs-grafing.de. Anmeldung direkt vor Ort in der Griesstraße 27 in Grafing, in der Dr.-Wintrich-Straße 3 in Ebersberg oder unter Telefon (08092) 8195-0 und Mail an: info@vhs-grafing.de.