7. Januar 2019, 21:51 Uhr Start am Mittwoch Filme aus dem Landkreis

Das Alte Kino bietet bis März 13 Vorführungen, darunter auch drei Dokumentationen von Werner Bertolan und Peter Kees

Gleich zwei Filmabende mit Produktionen aus dem Landkreis stehen auf dem Winterprogramm des "Mittwochskinos" in Ebersberg. Insgesamt sind von Januar bis März zwölf Filme im Alten Kino zu sehen.

In der Filmreihe "Kino spezial" gibt es einen Abend von und mit dem Autor Werner Bertolan: Der Berg-, Reise- und Dokumentarfilmer aus Glonn zeigt am Freitag, 1. Februar, in "Jenseits des Lichts" (2014), was den blinden Extrembergsteiger Andy Holzer antreibt, und in "Bluad is dicka ois Wassa" (2017) porträtiert er die Kletterbrüder Thomas und Alexander Huber, die berühmten "Huberbuam". Im Anschluss steht Bertolan für Gespräche und Fragen bereit. Der Ebersberger Peter Kees zeigt am Mittwoch, 13. Februar, die "Versuchungen des Glücks oder die Suche nach Arkadien". Die Dokumentation läuft im Rahmen der internationalen Kunstausstellung und des Festivals "Wo bitte geht's nach Arkadien?" des Ebersberger Kunstvereins.

Gleich drei Filme widmen sich den 1980er Jahren in Deutschland. Die italienisch-belgische Koproduktion "Nico, 1988" zeigt am Mittwoch, 9. Januar, was Rampenlicht und Heroin aus der Deutschen Christa Päffgen gemacht haben, die als Model und Velvet-Underground-Sängerin zum Weltstar geworden war. Das Biopic "Gundermann", das am Mittwoch, 6. Februar, zu sehen ist, porträtiert den widersprüchlichen Baggerfahrer und DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann. Den Widerstand gegen die geplante Wiederaufbereitungsanlage zeigt "Wackersdorf" am Mittwoch, 6. März.

Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert steht auch am Mittwoch, 27. Februar auf dem Programm: "Transit", die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Anna Seghers, erzählt die Geschichte eines deutschen Flüchtlings, der während des Zweiten Weltkriegs in Marseille die Identität eines verstorbenen Autors annimmt. Ganz aktuell ist das deutsch-österreichische Drama "Styx", das am Mittwoch, 30. Januar, läuft. Notärztin Rike muss während ihres Segelurlaubs auf dem Atlantik eine schwere Entscheidung treffen, als sie den Weg eines sinkenden Fischerbootes kreuzt. Ein weiterer deutscher Film widmet sich am Mittwoch, 13. März, dem zeitlosen Thema Liebe: In "303" zelebrieren die Studenten Jan und Jule auf einem Europatrip die Sekunde vor dem Kuss 145 Minuten lang.

Die weiteren Filme sind international: Eine US-Produktion erzählt am Mittwoch, 16. Januar, von einer Kindheit am Rande des Existenzminimums in Florida. Titel: "The Florida Project". Ein europäischer Spielfilm, italienisch bis ins Herz, ist am Mittwoch, 23. Januar, zu sehen: "Lazzaro" lebt genügsam und zufrieden mit sich und der Welt in einem abgelegenen Tal in Italien, bis die Verkettung der Ereignisse das Leben aller für immer verändert. Um das australische Outback geht es am Mittwoch, 20. Februar: "Sweet Country" ist ein australischer Western und eine wütende und poetische Erzählung von Rassismus und Gewalt in den 1920ern. Eine Oscarnominierung hat "Augenblicke: Gesichter einer Reise" erhalten. Die Dokumentation über die 89-jährige Regie-Ikone Agnès Varda und den 33-jährigen Streetart-Künstler JR ist am Mittwoch, 20. März, zu sehen. Zu Ende geht das cineastische Winterprogramm dann am Mittwoch, 27. März, mit dem Anti-Kriegsfilm "Foxtrot" aus Israel.

Die Vorstellungen im Mittwochskino beginnen jeweils um 20 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an. Das "Kino spezial" am Freitag, 1. Februar, startet hingegen erst um 20.30 Uhr. Dort gibt es auch ein Speiseangebot. Plätze können telefonisch unter (08092) 255 92 05, online unter www.kultur-in-ebersberg.de oder in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers reserviert werden. Diese ist geöffnet Montag bis Donnerstag von zehn bis 13 Uhr sowie donnerstags von 18 bis 20 Uhr.