5. November 2018, 22:14 Uhr Start am Donnerstag Für fantasievolle Entdecker

Kindertheatertage im Alten Kino Ebersberg

Von Anna Horst, Ebersberg

"Gutes Kindertheater nimmt die Wünsche, Gedanken und Gefühle seiner jungen Besucher ernst. Es gibt Raum für Fantasie und weckt die Entdeckerlust", schreibt Peter Hölzer, Leiter des Amtes für Familie und Kultur in Ebersberg. Und er muss es wissen: Bereits zum zehnten Mal veranstaltet Hölzer nun im Alten Kino die "Kindertheatertage". Die Reihe präsentiert wieder ausgesuchte Produktionen für Menschen zwischen drei und 99 Jahren, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der Figuren und Puppen. Sechs verschiedene Ensembles aus ganz Deutschland hat Hölzer in diesem Jahr nach Ebersberg eingeladen, ihre Stücke zu zeigen.

Den Anfang macht das Theater auf der Zitadelle aus Berlin mit "Lotta zieht um" nach Astrid Lindgren. Das Puppenspiel um ein mutiges kleines Mädchen wird am Donnerstag, 8. November, um 15 Uhr gespielt und ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Das brisante Thema Flucht bereitet das Stück "Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor" für junge Menschen auf. Der Inszenierung der Gruppe Kirschkern & Compes aus Hamburg liegt ein Buch des Niederländers Joke van Leeuwen zugrunde: Was mache ich, wenn es Krieg gibt? Wohin kann ich flüchten? Was nehme ich mit? Wie komme ich an Essen? Wem kann ich vertrauen? Das Mädchen Toda muss auf all diese Fragen Antworten finden. Doch ausgerüstet mit einigen wichtigen Dingen - mit einem Heft zum Schreiben, schönen Erinnerungen, Neugier, Mut und Hoffnung - gelingt es ihr, über die Grenze zu kommen. Diese Aufführung ist geeignet für Jugendliche ab zehn Jahren, sie findet statt am Freitag, 9. November, um 19 Uhr.

Eine Familienvorstellung für Alle ab sechs geben die Münchner Schauspieler Heinz-Josef Braun und Stefan Murr mit einer Märchenerzählung in Mundart: "Das tapfere bayerische Schneiderlein" - mit Musik und Einhorndame - ist am Samstag, 10. November, um 16 Uhr zu sehen. Einen Klassiker bringt das Theater Eins aus Bad Münstereifel als Puppentheater auf die Bühne: "Pinocchio" ist am Sonntag, 11. November, um 16 Uhr zu sehen und geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Am Dienstag, 13. November, gehen die Ebersberger Kindertheatertage dann mit "Einmal Schneewittchen, bitte" vom Theater Anna Rampe aus Berlin zu Ende. Die freche Inszenierung des Grimmschen Märchens für Kinder ab fünf beginnt um 15 Uhr.

Nur noch einen Hinweis fügt Hölzer dem Programm an: "Kindertheater soll Spaß machen, das sehr junge Publikum dabei nicht überfordert werden. Deshalb bitte die empfohlenen Altersangaben zu den jeweiligen Stücken unbedingt beachten." Karten können beim Alten Kino unter (08092) 255 92 05 vorbestellt werden. Die Tickets für die Kindervorstellungen "Lotta zieht um" und "Einmal Schneewittchen, bitte" kosten sechs Euro und die Familienkarte 20 Euro. Das Jugendtheater "Als mein Vater ein Busch wurde und ich meinen Namen verlor" kostet acht Euro, die Familienkarte 28 Euro. Für die Familienvorstellungen "Das tapfere bayerische Schneiderlein" und "Pinocchio" kosten die Kinderkarten sechs Euro, die Tickets für Erwachsene acht Euro und die Familienkarte 24 Euro.