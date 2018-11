26. November 2018, 22:03 Uhr Start am Dienstag Prüfungstage für 162 Azubis

IHK sieht gute Berufsperspektiven für die Nachwuchskräfte

Im Landkreis Ebersberg beginnen an diesem Dienstag für 162 Auszubildende die IHK-Abschlussprüfungen, teilt die IHK für München und Oberbayern mit. "Noch nie waren die Karriere- und Aufstiegschancen für die Jugendlichen mit einem Berufsabschluss so gut wie heute. Die Wirtschaft baut auf die Fachkräfte von morgen", unterstreicht Sonja Ziegltrum-Teubner, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Ebersberg.

Weil immer mehr Nicht-Muttersprachler, darunter auch Flüchtlinge, eine Ausbildung absolvieren, lassen die bayerischen IHKs als Vorreiter in Deutschland bereits seit Juni 2015 auf Antrag Wörterbücher als Hilfsmittel bei den Prüfungen zu. "Auch bei der anstehenden Reform des Berufsbildungsgesetzes setzen wir uns für angemessene Formen des Nachteilsausgleichs ein, um unverhältnismäßige und demotivierende Hürden abzubauen und die Integrationskraft der Berufsbildung zu stärken", sagt die IHK-Vorsitzende. So sei zu prüfen, in welchen Fällen nicht-muttersprachliche Prüfungskandidaten eine Zeitzugabe bekommen können. Der Azubi-Anteil ohne deutschen Pass liegt in Oberbayern bei 16 Prozent.

Heuer stehen zuerst am 27. und 28. November die schriftlichen Abschlussprüfungen für 133 Prüflinge in 54 kaufmännischen und verwandten Berufen auf dem Programm. Dazu gehören beispielsweise Einzelhandels-, Bank- und Industriekaufleute. Vom 4. Dezember an folgen die Prüfungen in 71 technischen Berufen für 29 Absolventen, darunter angehende Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker. Um den IHK-Berufsabschluss zu erreichen, müssen die Azubis im Januar und Februar noch mündliche oder praktische Prüfungen meistern. Mehr als 8000 ehrenamtliche Prüfer unterstützen die IHK bei den Prüfungen. Die IHK steht in Oberbayern für rund 60 Prozent aller Ausbildungsverhältnisse.