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Hochsommer im Münchner UmlandStresstest unter der Hitzeglocke

Lesezeit: 5 Min.

Am überfüllten Steinsee im Landkreis Ebersberg drängen sich die Menschen im Wasser.
Am überfüllten Steinsee im Landkreis Ebersberg drängen sich die Menschen im Wasser. Peter Hinz-Rosin

Überfüllte Schwimmbäder, Hochbetrieb in den Notaufnahmen und ein junger Mann, der im Starnberger See ertrinkt: So war das Hitzewochenende im Münchner Umland. Doch die Gefahr ist noch nicht vorüber.

Von Karin Kampwerth und Claudia Koestler

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Am Freitagnachmittag will sich ein 23-jähriger Georgier im Starnberger See abkühlen. Kurze Zeit später geht er unter. Zeugen springen ins Wasser – doch dem jungen Mann können sie nicht mehr helfen. Taucher bergen ihn schließlich aus acht Metern Tiefe. Er ist einer von mehreren Badetoten, die Bayern in diesen Tagen zählt. Opfer einer extremen Wetterlage, die Mensch, Tier und Natur fordern – und in manchen Fällen überfordern.

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