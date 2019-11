Die Schau des Rosenheimer Künstlers Hans Müller-Schnuttenbach in der Städtischen Galerie Rosenheim endet am Sonntag, 17. November, mit einer Führung durch Galerieleiterin Monika Hauser-Mair um 14 Uhr. Danach können Besucher den letzten Ausstellungstag bei süßen Köstlichkeiten und Kaffee ausklingen lassen. Der Maler Hans Müller-Schnuttenbach (1889 bis 1973) gehört bis heute zu den bekanntesten Künstlern Rosenheims. Wie kaum einem anderen gelang es ihm, die Landschaft rund um seine Wahlheimat im Wechsel der Jahreszeiten malerisch festzuhalten, insbesondere die winterliche Stimmung etwa am Samerberg fing er in einmaliger Weise künstlerisch ein.

Die aktuelle Ausstellung präsentiert die von Müller-Schnuttenbach selbst zusammengestellte "erste Auswahl", die 1950 als Schenkung an die Stadt Rosenheim ging. Ergänzt durch weitere ausgewählte Arbeiten gibt die Werkschau einen Einblick in das Schaffen des Künstlers von seiner Ausbildung bis in die letzten Lebensjahre.