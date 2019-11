In der Städtischen Galerie Rosenheim findet wieder die Ausstellung "Kunst und Handwerk" statt. Aus zahlreichen Bewerbungen hat die Jury des Kunstvereins 37 Aussteller ausgewählt, die an drei Tagen ihre Arbeiten präsentieren dürfen. Zu bestaunen sind handgefertigte Unikate aus Holz, Keramik, Textil, Leder und Glas, handgefertigte Papeterie, Grafik, Malerei und vieles mehr: Außergewöhnliche Kunstobjekte, aber auch individuell gestaltete Alltagsgegenstände. Umrahmt wird die Ausstellung von Livemusik. Am Freitag, 22. November, 18 bis 22 Uhr, spielt Silke Aichhorn Harfenmusik von Barock bis Jazz, am Samstag, 23. November, 11 bis 19 Uhr, bieten Susi Weiss und Mulo Francel (Piano/Sax) Latin, Swing und Weltmusik (11.30 Uhr), und am Sonntag, 24. November, 11 bis 18 Uhr, unterhält das Duo Kufer & Weidinger (Kontrabass/Akkordeon) mit jazzigen Klängen und neuer Volksmusik (11 Uhr). Auch für kulinarische Genüsse ist gesorgt.