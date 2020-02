"Geniale und bewegende Filmunterhaltung rund um die Relevanz von Sex, Liebe, Tod und Kunst für das Leben" gibt es am Freitag, 14. Februar, in der Städtischen Galerie Rosenheim zu sehen: die Dokumentation "The happy Film". Die Vorführung im Rahmen der Ausstellung "Made in Rosenheim. Design und Werbung aus 100 Jahren" startet um 19.30 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an. Der Film wird im englischen Original mit deutschem Untertitel gezeigt. Die Geschichte dreht sich um den österreichischen Designer Stefan Sagmeister. Er lebt in seiner Traumstadt New York und gestaltet sehr erfolgreich Cover für die Rolling Stones oder die Talking Heads. Aber in seinem Kopf geistert die Frage herum, ob das wirklich alles ist. Er entschließt sich dazu, ein Designprojekt aus sich selbst zu machen: Kann er seine Persönlichkeit umgestalten? Kann er lernen, glücklich zu sein? Er führt Experimente durch, mit Meditation, Verhaltenstherapie und Psychopharmazeutika. Doch das bringt sein Leben komplett durcheinander. Es beginnt eine Reise, die ihn näher zu sich selbst bringt, als jemals geplant...

