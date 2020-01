Die Städtische Galerie Rosenheim zeigt am Freitag, 17. Januar, um 19.30 Uhr (Einlass von 19 Uhr an) im Rahmen ihrer aktuellen Designausstellung einen preisgekrönten Film über das Leben des Stararchitekten Oskar Niemeyer.

Designer und Architekten transportieren Kunst in unser aller Alltag - so auch Oscar Niemeyer (1907 bis 2012), der als Wegbereiter moderner Architektur in Brasilien gilt und zweifelsohne zu den Stararchitekten des 20. Jahrhunderts gehört. Weltruhm erlangte er vor allem mit seinen Bauten für die "Reißbrett-Hauptstadt" Brasilia sowie der Gestaltung des UN-Hauptsitzes in New York City. Auch in vielen europäischen Metropolen wie Paris, Mailand oder Berlin hinterließ er mit repräsentativen Gebäuden seine Fußstapfen. Dabei sind seine oft gigantischen Bauwerke gekennzeichnet von unglaublicher Weichheit und Leichtigkeit, massiv und doch luftig elegant, futuristisch, erstrecken sie sich in sanften, fließenden Linien in Höhe und Breite. Der Architekt arbeitete vor allem mit Stahlbeton und testete die kreativen Möglichkeiten des Baumaterials bis an die Grenzen aus. So schuf der bemerkenswerte Brasilianer, der sein eigenes Leben und Wirken stets als kurzweiligen Hauch betrachtete, einige der anmutigsten und aufregendsten Konstruktionen des 20. Jahrhunderts.

Der Film, der in zehnjähriger Arbeitszeit entstand, lässt Niemeyer selbst die Geschichte seiner großen Bauprojekte erzählen. Auch Wegbegleiter wie der Schriftsteller José Saramago, der Liedermacher Chico Buarque oder der Historiker Eric Hobsbawn äußern sich über den Architekten und sein Werk. Die Städtische Galerie Rosenheim zeigt den Originalfilm aus dem Jahr 2007 mit deutschen Untertiteln - mit freundlicher Unterstützung von Frances Hill (Edition Salzgeber) und Soulkino. Der Eintritt kostet neun Euro (Ausstellung und Film). Eine Anmeldung zur Veranstaltung unter (08031) 365 14 47 oder per Mail ist empfehlenswert.

Im Anschluss an die Filmvorführung kann die aktuelle Ausstellung "Made in Rosenheim: Design und Werbung aus 100 Jahren" besichtigt werden. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Entwicklung und Gestaltung von Produkten örtlicher Betriebe sowie deren Vermarktung. Mit zahlreichen Originalen, darunter einige international renommierte Klassiker, lädt diese besondere Werkschau zu einer ästhetischen Reise durch hundert Jahre "Made in Rosenheim" und bietet gewissermaßen im Flanieren einen Einblick in die Design- und Wirtschaftsgeschichte des vergangenen Jahrhunderts.