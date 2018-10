3. Oktober 2018, 21:57 Uhr Städtische Galerie Rosenheim Bootsfahrt durch die Poesie Italiens

Das "Boot der wertvollen Essenzen" von Italo Lanfredini ankert derzeit in der Städtischen Galerie Rosenheim.

Peter Casagrande aus Maitenbeth führt durch Ausstellung mit lombardischen Künstlerfreunden

Von Anja Blum, Rosenheim/Maitenbeth

Mit dem "Boot der wertvollen Essenzen" können sich Besucher und Besucherinnen der Städtischen Galerie Rosenheim am Freitag, 5. Oktober, um 19 Uhr auf eine poetische Reise durch die Gegenwartskunst Italiens begeben: Getragen von einem Meer aus herbstlich duftenden Holzstücken, ankert das massive Boot des italienischen Künstlers Italo Lanfredini derzeit im Eingangssaal der Galerie und lädt sinnbildlich zu einer entspannten Rundfahrt durch die Ausstellung "Rosenheim-Mantova" ein, die noch bis zum 4. November zu sehen ist.

Die Ausstellung erwuchs aus der langjährigen Freundschaft zwischen dem renommierten Künstler Peter Casagrande aus Maitenbeth, der für seine überdimensionalen, kraftvollen Ölgemälde bekannt ist, und einer Künstlergemeinschaft aus der Region um Mantua. Casagrande, Sohn einer Berlinerin und eines Italieners, zog und zieht es immer wieder in den Süden. Als der "italienischste aller deutschen Maler" wurde Casagrande einmal bezeichnet, ein Titel, der den Künstler laut auflachen lässt. Und doch scheint darin etwas Wahres zu liegen, so sehr schwärmt er von der mediterranen Kunst: Sie durchwehe einfach ein anderer, nämlich hochpoetischer Atem, den man hierzulande nur sehr selten wahrnehmen könne.

In der aktuellen Ausstellung nun legt Casagrande seine Verbindung zu Italien offen, hier setzt er sein eigenes Werk in Beziehung zu jenem von sechs Künstlerfreunden aus dem norditalienischen Raum. Eine lange Geschichte gehe diesen persönlichen Kontakten voraus, viele Projekte und Ausstellungen in diversen Besetzungen, gegenseitige Wertschätzung, sagt Casagrande. "Ich finde es sehr schön, wenn sich Künstler langsam vernetzen - wie lauter kleine Keime, die irgendwann zu blühen beginnen." Die Zusammenstellung der Rosenheimer Schau nun sei eine Premiere.

Gemeinsam blicken die Künstler mit Skulpturen, Gemälden, Zeichnungen, Objekten, Foto- und Videopräsentationen über die Alpen hinweg auf die Kunst und das Lebensgefühl der Po-Ebene. Vertreten sind neben Peter Casagrande seine sechs lombardischen Künstlerkollegen Giancarlo Bargoni, Carlo Bonfà, Italo Lanfredini, Antonia Gandini, Roberto Pedrazzoli und Franco Piavoli.

Das massive Kanu bildet das Herzstück der Ausstellung. In seinem Inneren trägt das mehr als sieben Meter lange und rund 250 Kilogramm schwere Boot unzählige handgefertigte Tonamphoren, in denen sich wiederum Textfragmente verbergen - Gedichte, Gedanken, Erinnerungen - manche poetisch tiefsinnig, andere spitzfindig oder auch einfach zum Schmunzeln. Im Rahmen der poetischen Führung werden die Inhalte ausgewählter Amphoren gemeinsam aus den Tongefäßen geborgen und in ihrer Originalsprache sowie auf Deutsch gelesen. Anschließend führt der Kurator Casagrande durch die Ausstellung und erläutert dabei anekdotisch deren Entstehungsgeschichte sowie den künstlerischen Hintergrund ausgewählter Werke.

Zu empfehlen ist auch ein Filmabend am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr: Gezeigt wird "Il Pianeta Azzurro", "Der blaue Planet" aus dem Jahr 1982. Ganz im Zeichen des Wassers beschreibt der preisgekrönte Film von Franco Piavoli, der im Valbruna zwischen Brescia und Mantua gedreht wurde, den Lauf der Natur. Im Verfolgen der Jahreszeiten setzt sich der Mensch mit seiner Umwelt auseinander und somit auch mit den essenziellen Momenten seines Lebens: mit der Kindheit, der Liebe, dem Essen, der Arbeit, der Mühsal.

Und wer am Freitag, 5. Oktober, keine Zeit für einen Ausstellungsbesuch hat, kann sich schon den Sonntag, 4. November, vormerken. Dann wird Kurator Peter Casagrande um 14 Uhr noch einmal persönlich durch die Ausstellung führen und Einblick geben in seine künstlerische Arbeit, seine besondere Beziehung zur Kunstszene Italiens und die daraus entstandene Ausstellung.

Poetische Führung durch die Ausstellung "Rosenheim-Mantova: Peter Casagrande und lombardische Künstlerfreunde", am Freitag, 5. Oktober, um 19 Uhr in der Städtischen Galerie Rosenheim. Eintritt: acht Euro, Anmeldung unter (08031) 365 14 47